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Илон Маск и SpaceX отложили запуск сверхтяжёлой ракеты из-за разбушевавшейся стихии

Илон Маск и SpaceX отложили запуск сверхтяжёлой ракеты из-за разбушевавшейся стихии

Автор:
28 апреля 2023 15:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: SpaceX   Super Heavy   Илон Маск   США   Флорида   видео   запуск   ракета   торнадо   
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Похоже, «наверху» кто-то серьёзно недоволен Илоном.

Недавно компания Маска сообщала о запуске ракеты Super Heavy - и показала видео старта межзвёздного скитальца. Тогда все радовались, кричали и аплодировали. Но спустя 3 минуты после старта, на высоте 38 км, от ракеты не отделилась ступень - тогда Super Heavy закрутилась и взорвалась.

К Super Heavy было повышенное внимание потому, что это первая и самая мощная многоразовая ракета в истории. Ну а Илон Маск, чтобы сохранить лицо, назвал взрыв «захватывающим тестовым пуском» и поздравил SpaceX. Он отметил, что многому научился на ошибках этого запуска.

Ну а запуск другой ракеты, сверхтяжелой Falcon Heavy, отложили после того, как в стартовую площадку на мысе Канаверал несколько раз ударила молния. А потом синоптики ещё и объявили об угрозе торнадо.

Так что пока Маску не удаётся «пронзить пространство и время». Несмотря на все старания.

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Метки: SpaceX   Super Heavy   Илон Маск   США   Флорида   видео   запуск   ракета   торнадо   
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8  комментариев
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10k
Бритва Час назад
>тогда Super Heavy закрутилась и взорвалась.

Для точности: ракета потеряла управление и её взорвали. Чтобы не упала куда придётся.
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984
Святослав 5 секунд назад
Тем не менее, можно как угодно относится к И. Маску, но факт в том, что компетенцию они в ракетостроении нарабатывают.
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2k
Alex 4 минуты назад
Марсиане как бы намекают пиндосам, не лезьте к нам на Марс со своей демократией.
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3k
Роман 44 минуты назад
потому что нужно запускать ракеты с Байконура или с Плесецка - там нет ураганов, смерчей и прочей херни.
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13k
Kostick Час назад
нормально всё у маска получается. а уж учитывая то, что космосом начал заниматься с 2002 года, причем на личные бабки того маска.
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