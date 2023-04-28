Илон Маск и SpaceX отложили запуск сверхтяжёлой ракеты из-за разбушевавшейся стихии

Похоже, «наверху» кто-то серьёзно недоволен Илоном.
Недавно компания Маска сообщала о запуске ракеты Super Heavy - и показала видео старта межзвёздного скитальца. Тогда все радовались, кричали и аплодировали. Но спустя 3 минуты после старта, на высоте 38 км, от ракеты не отделилась ступень - тогда Super Heavy закрутилась и взорвалась.
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К Super Heavy было повышенное внимание потому, что это первая и самая мощная многоразовая ракета в истории. Ну а Илон Маск, чтобы сохранить лицо, назвал взрыв «захватывающим тестовым пуском» и поздравил SpaceX. Он отметил, что многому научился на ошибках этого запуска.
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Ну а запуск другой ракеты, сверхтяжелой Falcon Heavy, отложили после того, как в стартовую площадку на мысе Канаверал несколько раз ударила молния. А потом синоптики ещё и объявили об угрозе торнадо.
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Так что пока Маску не удаётся «пронзить пространство и время». Несмотря на все старания.
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Для точности: ракета потеряла управление и её взорвали. Чтобы не упала куда придётся.