Илон Маск и SpaceX отложили запуск сверхтяжёлой ракеты из-за разбушевавшейся стихии

К Super Heavy было повышенное внимание потому, что это первая и самая мощная многоразовая ракета в истории. Ну а Илон Маск, чтобы сохранить лицо, назвал взрыв «захватывающим тестовым пуском» и поздравил SpaceX. Он отметил, что многому научился на ошибках этого запуска.