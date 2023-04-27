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18 изобретений, придуманных женщинами, которые изменили мир

18 изобретений, придуманных женщинами, которые изменили мир

Автор:
27 апреля 2023 08:46
Сообщество : Факты
Метки: женщины   изобретение   интересно   итория   факты   фото   
417
19

Когда мы пытаемся вспомнить известных изобретателей, на ум зачастую приходят только мужские имена. В этом нет ничего странного, так как их чаще обсуждают в СМИ и чаще упоминают в литературе. Однако история неоднократно доказывала, что женщины также совершали научные прорывы и дарили миру полезные изобретения, многими из которых мы с вами пользуемся до сих пор (и даже об этом не подозреваем).

Поэтому скорее торопимся исправить вселенскую несправедливость, ведь труд каждого человека должен быть оценён по достоинству вне зависимости от пола. Ниже представлены фото женщин-изобретательниц и их потрясающие открытия.


Хеди Ламарр

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Изобретение: Секретное средство связи, которое динамически изменяло частоту вещания (оно затрудняло перехват сигнала противников). С 1962 года устройство использовалось в американских торпедах, а ныне используется в мобильной связи и Wi-Fi.


Стефани Луиза Кволек

Изобретение: Кевлар — волокно, обладающее особой прочностью. Сегодня используется при изготовлении бронежилетов, бронешлемов.


Патрисия Биллингс

Изобретение: Геобонд — первая в мире полезная замену асбесту. В дальнейшем на его базе изобрели силиконовый герметик.


Марион Донован

Изобретение: Водонепроницаемое покрытие для подгузника.


Эль Долорес Джонс

Изобретение: Акустический глушитель.


Мелитте Бенц

Изобретение: Бумажный фильтр для кофе.


Мэри Андерсон

Изобретение: Дворники для автомобиля.


Джозефина Кокрейн

Изобретение: Посудомоечная машина.


Табита Бэббитт

Изобретение: Циркулярная пила.


Ада Лавлейс

Изобретение: Первый алгоритм для первой вычислительной машины. Ввела в употребление термины «цикл» и «рабочая ячейка». Считается первой программисткой в истории.


Патрисия Бат

Изобретение: Методы лазерной хирургии катаракты.


Мари Ван Бриттан Браун

Изобретение: Система видеонаблюдения.


Грейс Мюррей Хоппер

Изобретение: Компилятор — программа, переводящая написанный на языке программирования текст в набор машинных кодов.


Нэнси Мария Дональдон Джонсон

Изобретение: Морозильник для мороженого с ручным приводом.


Бетт Несмит Грэм

Изобретение: Штрих (корректор).


Мария Телькеш

Изобретение: Отопление на солнечных батареях.


Пэтси Шерман

Изобретение: «Скотчгард» — влаго- и жироотталкивающая пропитка для тканей.


Бонус: Элизабет Мэги

Изобретение: Создала игру «Землевладелец», предшественницу «Монополии».

Внутри каждой девочки, девушки и женщины спрятана огромная сила и тяга к новым открытиям!

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Метки: женщины   изобретение   интересно   итория   факты   фото   
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979
ruslan d 48 минут назад
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10k
Ф Ив 11 минут назад
Эль Долорес Джонс может и изобрела глушитель, но без двигателя внутреннего сгорания (то что действительно изменило мир), который создан стараниям мужчин, ее изобретение не имело бы никакого смысла.
Говорить о том, что мир изменила настольная игра вообще смешно.
Большинство современных открытий и изобретений это коллективный труд, в котором участвуют как мужчины, так и женщины.
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17k
Bill 13 минут назад
Опять фейки ради лайков.
Никакие "изобретения" Хеди Ламарр никто и никогда не использовал ни в торпедах, ни в Wi-Fi.
Мари Ван Бриттан Браун не изобретала видеонаблюдение! В 1966 году вместе с мужем они запатентовали систему, которую еще в 1942 году изобрел Вальтер Берч.
И вообще, большинство "изобретений", сделанных американцами - это просто патенты.
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5k
vasilykopkov Полчаса назад
Попробовал проверить, как и думал, практически всё - брехня, либо грубо притянуто за уши.
Женщины НЕ изобретали:
Циркулярку, WiFi , солнечные батареи, посудомоечную машину, систему видеонаблюдения, алгоритм и т.д., лень перечислять, короче - почти все из перечисленного (проверьте сами).
Некоторые из этих женщин действительно имели отношение к перечисленным изобретениям, однако не прямое. Иногда что-то модернизировали (не сами естественно), иногда работали в составе крупных команд. А уж впрямую связывать наработки 50-х годов по плавающим частотам и разработку WiFi - это верх наглости. Wi-Fi был создан в 1997 году в лаборатории радиоастрономии CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization) в Канберре, Австралия. Создателем беспроводного протокола обмена данными является инженер Джон О’Салливан. Первая версия протокола сертифицирована в 1999 году

PS Ну и насчет того, что все они прям "изменили мир" - явное преувеличение. Не будь штриха, замазывающего напечатанный текст, мы бы и не заметили.
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