18 изобретений, придуманных женщинами, которые изменили мир

Когда мы пытаемся вспомнить известных изобретателей, на ум зачастую приходят только мужские имена. В этом нет ничего странного, так как их чаще обсуждают в СМИ и чаще упоминают в литературе. Однако история неоднократно доказывала, что женщины также совершали научные прорывы и дарили миру полезные изобретения, многими из которых мы с вами пользуемся до сих пор (и даже об этом не подозреваем).