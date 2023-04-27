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"Комнатушка 2 на 2 с тараканами": в каких квартирах живут в Нью-Йорке

"Комнатушка 2 на 2 с тараканами": в каких квартирах живут в Нью-Йорке

Автор:
27 апреля 2023 07:51
Сообщество : Юмор
Метки: Нью-Йорк   апартаменты   аренда   аренда жилья   жилье в нью йорке   квартира   страноведение   
4381
19

Нью-Йорк - один из самых дорогих городов в мире. Чтобы снять жилье на месяц в приличном районе со средним ремонтом, понадобится 3 тыс. долларов. По курсу это почти 250 000 рублей. Давайте посмотрим, что снимают за такие деньги жители Большого яблока.

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Метки: Нью-Йорк   апартаменты   аренда   аренда жилья   жилье в нью йорке   квартира   страноведение   
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21  комментарий
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1k
Жирный бот 6 часов назад
Ну да, когда говорят, что вот в США от 3.5к долларов зарабатывают , а в магазинах цены как у нас, забывают сказать сколько стоит жилье, страховка, учеба детей..3.5к в месяц это дно жизни в США
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1k
SmartCat101 2 часа назад
так вот как выглядит американская мечта !
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10k
Antilles 2 часа назад
На 15 написано же, полторашка за 65 квадратов. Для NY вполне нормально.
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12k
Ivan 3 часа назад
Альтернатива так себе...


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1
Олег 3 часа назад
За 2,5-3 тысячи $ в Нью Йорке , на Манхеттене можно снять квартиру "один бедрум" в приличном доме с консьержем и всеми благами цивилизации. Такими как бассейн, прачечная, помещением кухни и залом для встреч. Сам снимал на 11 авеню и 42 улице. А помоек как на фото везде хватает.
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1k
Homem 4 часа назад
Поэтому кто то как Малышева предпочитают жить там,а зарабатывать в Россиии.В Америке хуже чем на фото,но дорогие ,шикарные дома и машины в каждой стране есть,но не у всех.В США ещё и продуктовые карточки есть кто не знал и студенты не оплатив кредит на учёбу работают и в макдональдсах и продукты на кассе пакуют и много чего ещё.Если у тебя есть деньги то тебе везде хорошо.
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15k
эмосурикат прямоползающий 4 часа назад
в заголовке идет что за 3к можно снять приличное что-то, а потом идут фотки того, что стоит 1400, как-то автор путается в показаниях, а так манхэтн это как в в москве в пределах садового кольца искать жилье
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−5
Larland 4 часа назад
Более 22% российских домохозяйств или более пятой части жителей России до сих пор не имеют доступа к централизованной канализации, сообщает Росстат со ссылкой на данные ежегодного исследования. 16,8% россиян пользуются выгребными ямами, а у 5,8% населения система канализации вообще отсутствует. Еще около 12,6% россиян сообщили, что не имеют туалета в своей квартире или доме, в котором живут: они пользуются санузлами общего пользования (например, в коммунальной квартире) или же имеют туалет в отдельном строении.
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