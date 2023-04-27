"Комнатушка 2 на 2 с тараканами": в каких квартирах живут в Нью-Йорке

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Нью-Йорк - один из самых дорогих городов в мире. Чтобы снять жилье на месяц в приличном районе со средним ремонтом, понадобится 3 тыс. долларов. По курсу это почти 250 000 рублей. Давайте посмотрим, что снимают за такие деньги жители Большого яблока.
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А так то в штатах 6% населения живут в трейлерах, и у большинства из этих тоже нет централизованной канализации.
Т.е. примерно аналогично.
И коммуналок в США полно.