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Фотоподборка

Фотоподборка

Автор:
26 апреля 2023 23:49
Метки: интересно   подборка   фото   
493
40

Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета.

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Метки: интересно   подборка   фото   
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10k
kirpal 6 часов назад
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17k
Bill 4 часа назад
Был в Сингапуре еще когда этот отель с бассейном на крыше строили прямо напротив моего номера. Сразу как построили - пускали туда всех за $25/час, но по отдельному лифту. Сейчас сделали вход только для жильцов отеля. Отпало желание посетить Сингапуг еще раз.
Ну а так-то, смотреть в Сингапуре особо и нечего. Пляжей там нет (50% мирового морского трафика делают купание очень вредным для здоровья). Весь центр можно обойти туда-обратно раз пять за день. В Москве проще заблудиться чем в Сингапуре.
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15k
ss 5 часов назад
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Вебинар "Как перестать быть бараном".
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