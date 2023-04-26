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Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета.
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Ну а так-то, смотреть в Сингапуре особо и нечего. Пляжей там нет (50% мирового морского трафика делают купание очень вредным для здоровья). Весь центр можно обойти туда-обратно раз пять за день. В Москве проще заблудиться чем в Сингапуре.