20 доказательств, что в Японии прогресс - впереди планеты всей

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Когда дело касается инноваций и сервиса, Японии всегда есть чем удивить любознательных туристов. Всякий, кто приезжает сюда, находит что-то поразительное и интересное, чем можно по-настоящему восхищаться. В этом посте собраны любопытные факты о современной Японии, которые несомненно вас заинтересуют.
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