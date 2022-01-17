20 доказательств, что в Японии прогресс - впереди планеты всей

Когда дело касается инноваций и сервиса, Японии всегда есть чем удивить любознательных туристов. Всякий, кто приезжает сюда, находит что-то поразительное и интересное, чем можно по-настоящему восхищаться. В этом посте собраны любопытные факты о современной Японии, которые несомненно вас заинтересуют.

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Этот умный бюстгальтер, который “знает”, что чувствует женщина, и открывается только тогда, когда она действительно этого хочет 0 Источник:

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Рисовое искусство - это создание изображений путем посадки риса разных видов, в определенном порядке

В Японии есть модели обуви, которые спроектированы так, что выглядят как скоростной поезд 0 Источник:

Самый организованный прием и выдача багажа, который вы когда-либо видели

Продуктовый магазин без продавцов — вы должны выбрать необходимые продукты и оставить деньги в банке

Seagaia Ocean Dome, один из крупнейших в мире крытых аквапарков

Туалет похож на космический корабль

В Японии есть отель, где весь персонал состоит из роботов

Татуировки, которые светятся в темноте 0 Источник:

Водитель автобуса в Японии будет держать зонт над вашей головой, чтобы вы не промокли, пока открываете свой собственный зонт

Многоуровневые парковки экономят место

Япония - страна торговых автоматов. Они продают почти все - от напитков до яиц, овощей и хирургических масок

А это торговый автомат продаёт зонтики 0 Источник:

В лифтах японских универмагов есть обслуживающий персонал