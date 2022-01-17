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20 доказательств, что в Японии прогресс - впереди планеты всей

20 доказательств, что в Японии прогресс - впереди планеты всей (16 фото)

Автор:
17 января 2022 22:50
Сообщество : Факты
Метки: Впереди   Япония   доказательства   инновации   планеты   прогресс   
2800
16
Когда дело касается инноваций и сервиса, Японии всегда есть чем удивить любознательных туристов. Всякий, кто приезжает сюда, находит что-то поразительное и интересное, чем можно по-настоящему восхищаться. В этом посте собраны любопытные факты о современной Японии, которые несомненно вас заинтересуют.
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Метки: Впереди   Япония   доказательства   инновации   планеты   прогресс   
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26  комментариев
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31k
Седой Час назад
Так выдают багаж уже во всех современных аэропортах
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1k
dancerxp 40 минут назад
Комментарий к фото
Они сами не знают, чего хотят:))
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8k
vit 47 минут назад
Кто-нибудь, добавьте фотку автомата, продающего ношенные трусы, а то лень искать.
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6k
Шурави 55 минут назад
А прогресс где?
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26
MidMaster Час назад
Они знают толк в эксплуатации компактных автомобилей
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22k
Андрей Иванов Час назад
1. Где прогресс?
2. Нахрена в унитазе подсветка? У японцев глаза на жопе?
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426
Дмитрий Час назад
Японцы молодцы, начали от трехдюймовых дискет отказываться. Прогресс! А какие у них замечательные магазины видеокассет. Недавно случай был - русских детишек привозили. Так они на факс, как на новые ворота смотрели. Не видели раньше такого чуда техники. Дикари. ))
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414
да пох Дмитрий 59 минут назад
Прикинь факсом во всем мире еще пользуются .Но не самой функцией *факс* .А машинкой . Бумаги на чем распечатывать ?
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426
Дмитрий да пох 38 минут назад
Есть такая штука - принтер... ))
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2k
Роман Гамзалиев Час назад
По мне это не прогресс , а другая культура и менталитет . Страна трудоголиков ...
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1k
Jeugeny Tretyakov Час назад
А где прогресс? То, что показано в посте, называется благоустройство. Японцы и прогресс - слова несовместимые, японцы могут только бесконечно совершенствовать уже существующее, прогресс же предполагает новизну, прорыв.
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