Стас Барецкий заявил, что купил замок Пугачевой, чтобы сделать из него морг для российской элиты

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с «Газетой.Ru» слова шоумена Барецкого опроверг и призвал показать подтверждающие покупку документы, заявив, что, по данным его источников, замок приобрел другой бизнесмен.

«Это фейк. Данный товарищ — шоумен. Вот этот комментарий, что он хочет сделать из данного дома морг-крематорий, честно, это неадекватно. Это чушь, ложь, он не мог купить. Он написал, что 400 миллионов вложил в дом. Во-первых, покажите документ хотя бы с него. Если ты покупаешь, окей, не вопрос, кто там покупает, может быть там и выставка, крематорий.

Ну конечно, крематорий, я считаю, это совсем кощунственно, ты хотя бы головой думай просто, что ты несёшь.

Поэтому то, что Стас Барецкий купил — нет, сразу говорю, нет, это фейк. Пускай он лично документы эти покажет, с кем он вёл переговоры, если у него есть юрист, значит, пускай он на юриста переключает, потому что у меня достоверные источники, что другой бизнесмен уже приобрёл дом. Ну как бы куда, какой Барецкий, каким он здесь вообще лесом попал».