Стас Барецкий заявил, что купил замок Пугачевой, чтобы сделать из него морг для российской элиты

Скандальный российский шоумен Стас Барецкий заявил, что купил выставленный ранее на продажу за 1 миллиард рублей замок Пугачевой, по сходной цене "450 миллионов плюс-минус" для обустройства современного похоронного центра со множеством услуг, в частности морга, колумбария, крематория и продажей позолоченных венков. Никто не поверил, но получилось эпатажно.
В интервью радиостанции "Говорит Москва" Борецкий заявил, что давно задумывался о покупке замка:
Переговоры шли тяжело. Аллу Борисовну смущал вопрос принадлежности замка к ритуальному бизнесу. Что мы из него хотим сделать? Самый крупный крематорий в России, в Европе точно, во всём мире. К нему морг, будут у нас определённые зоны, какие-то магазины ритуальные, склады будут. Если нужна точная сумма, то 450 миллионов, плюс-минус.
Барецкий заявил, что приобрел замок со своими компаньонами за 450 миллионов рублей, а не за миллиард. Он уточнил, что переговоры проходили в Израиле и в Прибалтике.
Продюсер Сергей Дворцов в беседе с «Газетой.Ru» слова шоумена Барецкого опроверг и призвал показать подтверждающие покупку документы, заявив, что, по данным его источников, замок приобрел другой бизнесмен.
«Это фейк. Данный товарищ — шоумен. Вот этот комментарий, что он хочет сделать из данного дома морг-крематорий, честно, это неадекватно. Это чушь, ложь, он не мог купить. Он написал, что 400 миллионов вложил в дом. Во-первых, покажите документ хотя бы с него. Если ты покупаешь, окей, не вопрос, кто там покупает, может быть там и выставка, крематорий.
Ну конечно, крематорий, я считаю, это совсем кощунственно, ты хотя бы головой думай просто, что ты несёшь.
Поэтому то, что Стас Барецкий купил — нет, сразу говорю, нет, это фейк. Пускай он лично документы эти покажет, с кем он вёл переговоры, если у него есть юрист, значит, пускай он на юриста переключает, потому что у меня достоверные источники, что другой бизнесмен уже приобрёл дом. Ну как бы куда, какой Барецкий, каким он здесь вообще лесом попал».
Также Дворецкий заявил, что Алла Пуггачева выставила замок на продажу за миллиард рублей и основных претендентов покупателей было два: один - это поклонник, который торговался с ней до 700 миллионов рублей, и человек, который вхож в её семью.
"Этот товарищ, который торговался до 700 миллионов изначально планировал из этого дома сделать выставочный зал для посетителей, потому что антиквариата у него очень много, а дом большой, пятиэтажный, комнат много достаточно. На сегодняшний день в итоге сделка состоялась, это один из известных бизнесменов. Сделка состоялась в конце марта за 1 миллиард рублей. То есть в этот дом, возможно, он уже заехал, проживает», — пояснил он.
Как сообщает "Москва24", ранее Стас Борецкий в интервью пожаловался, что купить подобное строение у государства достаточно сложно, его можно взять только в аренду, что Барецкого не устраивало.
А вот замок Пугачевой для размещения большого похоронного центра с множеством услуг - (крематорий, морг, колумбарий), ему подошел.
Также, по мнению Борецкого внутри дома можно создать музей, посвященный истории похоронного дела, в котором будут проводить экскурсии и продавать необычную атрибутику для проведения похорон, например позолоченные венки и гробы.
Вместе с тем его удивило большое количество небольших помещений в замке Галкина и Пугачевой. Барецкий заявил, что в них он планирует размещать склепы. На территории дома якобы появится некрополь, который он сравнил с некрополем у Кремлевской стены.
"У нас очень современная очистительная система, поэтому никакого запаха от сжигания трупов не будет. Это будет современный центр похоронного дела. Мы будем стараться сделать все", – сказал шоумен.
Он подчеркнул, что после открытия похоронный центр будет доступен для более состоятельных граждан, но другие люди могут обратиться в центр за бесплатной юридической консультацией.
"Также мы займемся благотворительностью вплоть до дарения гробов. У нас будут две мастерские для создания памятников и гробов", – сказал он.
Отвечая на вопрос, что ему сказали Галкин и Пугачева, узнав о его планах, Барецкий ответил, что Галкин выдвинул условие во время сделки, попросив похоронить бесплатно его и супругу. Он согласился и пообещал предоставить им персональный склеп.
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