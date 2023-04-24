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14 убойных заявлений, которые невозможно забыть

14 убойных заявлений, которые невозможно забыть

Автор:
24 апреля 2023 10:25
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   заявление   заявление об увольнении   смешные картинки   убойные заявления   фото   
4570
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На работе, в магазине, даже в полицейском участке пишут заявления. Мы собрали самые искромётные, которые просто невозможно оставить без внимания.

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Метки: Прикол   заявление   заявление об увольнении   смешные картинки   убойные заявления   фото   
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3  комментария
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1k
DDM Час назад
Про Ельцина позабавило. А в остальных письменах много букв, которые либо мелкие и трудно читать, либо вымараны.
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2k
Autumn2015 56 минут назад
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90
Александр Шевченко 2 часа назад
Грустно, до пенсии многие не доживут....
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Спелая кукурузинка

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