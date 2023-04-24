14 убойных заявлений, которые невозможно забыть

4570
15
На работе, в магазине, даже в полицейском участке пишут заявления. Мы собрали самые искромётные, которые просто невозможно оставить без внимания.
×
×
3. Зря старался
Пенсионерка из Нижнего Новгорода пообещала молодому человеку 200 млн рублей за кунилингус, но денег не дала. Парень написал заявление в полицию, потому что считает, что понёс не только материальный, но и психологический ущерб.
Источник:
Ссылки по теме:
- Комменты жгут: тот момент, когда пользователи соцсетей решили пошутить
- Эпичные собеседования: хитрости, мемы и реальные истории
- 20 жестких и циничных комиксов про современное общество
- Убойные кадры в стиле "Показалось", из-за которых у мозга случается сбой
- Вот как надо писать заявление в суд
Новости партнёров
реклама