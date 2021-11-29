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Это болезни или сверхспособности?

Это болезни или сверхспособности? (5 фото)

Автор:
29 ноября 2021 19:39
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: аномалии   генетика   интересное   медицина   отклонения   факты   
1700
5
Наверняка каждому из нас хоть раз в жизни хотелось уметь не спать сутками, или же навсегда забыть о любой боли...
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Метки: аномалии   генетика   интересное   медицина   отклонения   факты   
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Hairy. 55 минут назад
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a.fey 11 минут назад
Ага.
- Доктор, у меня яйца звенят. Я феномен?
- Нет, голубчик, Вы мудозвон.
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1k
Dorell 36 минут назад
Фуркад - читер.
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3k
Едондер пуп 38 минут назад
С Фуркадом как-то мутно
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1k
Укротитель 6огдашек Час назад
"Вот бы хоть на минуту не знать, что такое боль, правда? Ни от ссадин, ни от переломов, ни от чего вообще. Просто ВСТАЛИ и ПОШЛИ дальше" - эээ, товарищ автор, не всегда одна лишь только боль мешает "просто встать и идти дальше".
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