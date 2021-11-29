Это болезни или сверхспособности?

Как же иногда хочется, чтобы в сутках было больше часов... Как часто приходится жертвовать сном ради работы или семьи? А отсюда вялость, хронический недосып, головные боли.

Школьник Ренди Гарднер в 1965 году попал в Книгу рекордов Гинесса по количеству часов без сна: он не спал 11 дней. Но никто не рекомендует повторять этот рекорд - ведь такое длительное пребывание без сна может грозить тяжелыми психическими расстройствами и даже смертью.

Одной из основных причин отсутствия сна является группа прионных болезней. Они появляются из-за изменений в структуре нормальных мембранных белков, которые как раз и называются клеточными пригонными белками. Функция их до сих пор неизвестна, но нарушения в этих белках вызывают неизлечимые процессы в головном мозге.

Вот как раз одна из болезней - это фатальная семейная бессонница. Сейчас известны 40 семей, которые страдают от этой болезни. Проявляется заболевание в период с 30 до 60 лет и приводит к летальному исходу через 7-36 месяцев. После проявления заболевания у человека полностью утрачивается способность спать. Состояние это недолговечно и достаточно быстро ухудшается.

Лечат обычно генной терапией, а снотворные никак не влияют, ведь не процессы сна нарушены, а полностью уничтожены его механизмы.