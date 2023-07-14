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Необычные телесные аномалии, которыми поделились сами их обладатели

Необычные телесные аномалии, которыми поделились сами их обладатели

Автор:
14 июля 2023 16:56
Сообщество : Картинка дня
Метки: Reddit   аномалии развития   аномалии тела   отклонения   соцсети   странности   телесные аномалии   уникумы   
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Организм каждого человека индивидуален и уникален. Но иногда с ним случаются настолько уникальные вещи, что их называют аномалиями, отклонениями и странностями. Вот несколько примеров из сабреддита r/mildlyinteresting на эту тему.

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— А я ещё думал, что это у меня руки сильно потеют! А вы пьёте больше воды, чем большинство людей?

— Да. Если подумать, я всё время пью воду.



— Я учусь в школе массажа. У одной девушки в моем классе нет этой мышцы. Мы все проверили, чтобы убедиться.



— Я думаю, что это очень хорошо смотрится на вашей коже. Как произведение искусства.

— Спасибо! Мне нравится лето, когда пятна становятся более заметными. Интересно наблюдать, как изменилась картина за зиму.



— Рыжие волосы имеют тенденцию терять свою красноту со временем, это очень распространено.

— Мои волосы были ярко-рыжими, когда я был ребёнком, и превратились в приятный каштановый, когда я стал старше. Сейчас мне далеко за 30, и они просто тусклого красновато-коричневого цвета с некоторой сединой здесь и там. Очень скучаю по моему родному цвету.



— Как часто люди не верят, что это натуральный цвет, и обвиняют вас в том, что вы её красите?

— Минимум раз в неделю. Теперь я просто научился смотреть на них в ответ взглядом, который говорит «Мне делать, что ли, больше нечего?»



— Я сделал то же самое, но с карандашом, мне сейчас 27, и след от него все еще со мной.

 — То же самое, но мне 50. Графитовые татуировки… они вечны.



— Не беспокойтесь. Я уже был у врача, и нет, это не рак. Он отправил меня к специалисту, который затем отправил меня на биопсию. Сказали, всё в порядке.



— Странно, что меня больше интересует длина твоих пальцев, они чертовски длинные.

— Я часто это осознаю. Это помогает играть на фортепиано.



— Вы когда-нибудь проверялись у врача? Гетерохромия имеет тесную связь с некоторыми генетическими заболеваниями и/или восприимчивостью, если не ошибаюсь. Однако выглядит здорово!



— Пианист с сильной басовой рукой и сильной рукой для импровизаций.



— Я знаю, как это называется, — синдактилия! Это был главный сюжетный момент в романе Дина Кунца «Ожидаемая продолжительность жизни».

— О-о-о, я этого не знал. Единственное, что я знаю, это то, что это была аномалия, когда я родился, но теперь это всего лишь вариант нормы.



— Эй! Приятно познакомиться с братом по несчастью. У меня были эти наросты всю мою жизнь, но я не знал, что они странные, пока мне не исполнилось 26 или около того. Мой дантист даже не упомянул об этом при мне, но оглядываясь назад , это объясняет, почему откусить кусок пластика, чтобы сделать рентген, было болезненно для меня, но не для моих братьев и сестер. Это не больно, и единственное внешнее выражение — легкая шепелявость.



— Это врождённая штука, которая не лечится. Могут быть проблемы с речью.



— Это даёт вам какое-то преимущество в рисовании пальцами?

— Ха-ха.



— Сустав перестал развиваться в возрасте 3 лет. Сделали рентген, но я не уверена, сохранились ли снимки у мамы до сих пор.



— Расщелина губы/нёба в анамнезе? Я постоянно вижу детей с этим.

— Нет. Он был там с тех пор, как я был ребёнком. К счастью, он ещё не прорезался. Если это произойдет, мне понадобится операция, чтобы удалить его.



— Кажется, зубная фея вам конкретно задолжала. Взять бы с неё полную сумму с процентами.



— Привет всем, кто сразу же посмотрел на свою руку, увидев эту фотографию.



— Я медицинский работник. Болезнь Рейно у мужчин всегда следует рассматривать как вторичную по отношению к чему-то другому, пока не будет доказано обратное, особенно если это произошло недавно и не всегда было симптомом, с которым вы сталкивались.



— Я очень хочу увидеть рентгеновский снимок ваших рук.

— Вероятно, у меня есть один, но я не знаю, где.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   аномалии развития   аномалии тела   отклонения   соцсети   странности   телесные аномалии   уникумы   
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2  комментария
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849
adssaf afasffdsga 12 минут назад
Комментарий к фото
Взрослый зуб не прорезался и, соответственно не выпал молочный зуб*
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Уходим отсюда 57 минут назад
Ну что сказать..
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