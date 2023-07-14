Необычные телесные аномалии, которыми поделились сами их обладатели

Организм каждого человека индивидуален и уникален. Но иногда с ним случаются настолько уникальные вещи, что их называют аномалиями, отклонениями и странностями. Вот несколько примеров из сабреддита r/mildlyinteresting на эту тему.
— А я ещё думал, что это у меня руки сильно потеют! А вы пьёте больше воды, чем большинство людей?
— Да. Если подумать, я всё время пью воду.
2. Справа — рука человека, у которого нет длинной ладонной мышцы (сухожилия в средней части предплечья, которое сгибает руку)
— Я учусь в школе массажа. У одной девушки в моем классе нет этой мышцы. Мы все проверили, чтобы убедиться.
— Я думаю, что это очень хорошо смотрится на вашей коже. Как произведение искусства.
— Спасибо! Мне нравится лето, когда пятна становятся более заметными. Интересно наблюдать, как изменилась картина за зиму.
4. Рыжие волосы этой женщины потускнели за последние 11 лет, о чем свидетельствует более тёмная прядь волос, отрезанная в 16 лет
— Рыжие волосы имеют тенденцию терять свою красноту со временем, это очень распространено.
— Мои волосы были ярко-рыжими, когда я был ребёнком, и превратились в приятный каштановый, когда я стал старше. Сейчас мне далеко за 30, и они просто тусклого красновато-коричневого цвета с некоторой сединой здесь и там. Очень скучаю по моему родному цвету.
— Как часто люди не верят, что это натуральный цвет, и обвиняют вас в том, что вы её красите?
— Минимум раз в неделю. Теперь я просто научился смотреть на них в ответ взглядом, который говорит «Мне делать, что ли, больше нечего?»
— Я сделал то же самое, но с карандашом, мне сейчас 27, и след от него все еще со мной.
— То же самое, но мне 50. Графитовые татуировки… они вечны.
— Не беспокойтесь. Я уже был у врача, и нет, это не рак. Он отправил меня к специалисту, который затем отправил меня на биопсию. Сказали, всё в порядке.
— Странно, что меня больше интересует длина твоих пальцев, они чертовски длинные.
— Я часто это осознаю. Это помогает играть на фортепиано.
— Вы когда-нибудь проверялись у врача? Гетерохромия имеет тесную связь с некоторыми генетическими заболеваниями и/или восприимчивостью, если не ошибаюсь. Однако выглядит здорово!
— Пианист с сильной басовой рукой и сильной рукой для импровизаций.
— Я знаю, как это называется, — синдактилия! Это был главный сюжетный момент в романе Дина Кунца «Ожидаемая продолжительность жизни».
— О-о-о, я этого не знал. Единственное, что я знаю, это то, что это была аномалия, когда я родился, но теперь это всего лишь вариант нормы.
12. Это человек, у которого во рту «слишком много костей» — то есть нижнечелюстные торы (костные наросты)
— Эй! Приятно познакомиться с братом по несчастью. У меня были эти наросты всю мою жизнь, но я не знал, что они странные, пока мне не исполнилось 26 или около того. Мой дантист даже не упомянул об этом при мне, но оглядываясь назад , это объясняет, почему откусить кусок пластика, чтобы сделать рентген, было болезненно для меня, но не для моих братьев и сестер. Это не больно, и единственное внешнее выражение — легкая шепелявость.
— Это врождённая штука, которая не лечится. Могут быть проблемы с речью.
— Это даёт вам какое-то преимущество в рисовании пальцами?
— Ха-ха.
— Сустав перестал развиваться в возрасте 3 лет. Сделали рентген, но я не уверена, сохранились ли снимки у мамы до сих пор.
— Расщелина губы/нёба в анамнезе? Я постоянно вижу детей с этим.
— Нет. Он был там с тех пор, как я был ребёнком. К счастью, он ещё не прорезался. Если это произойдет, мне понадобится операция, чтобы удалить его.
17. Молочный зуб, который так и не выпал. И, соответственно, на этом месте не прорезался взрослый зуб
— Кажется, зубная фея вам конкретно задолжала. Взять бы с неё полную сумму с процентами.
18. Небольшая щель между средним и безымянным пальцами (на обеих руках). Передалось по наследству от отца
— Привет всем, кто сразу же посмотрел на свою руку, увидев эту фотографию.
19. Безымянный палец (на обеих руках) в холоде становится «призрачно белым» благодаря феномену Рейно
— Я медицинский работник. Болезнь Рейно у мужчин всегда следует рассматривать как вторичную по отношению к чему-то другому, пока не будет доказано обратное, особенно если это произошло недавно и не всегда было симптомом, с которым вы сталкивались.
— Я очень хочу увидеть рентгеновский снимок ваших рук.
— Вероятно, у меня есть один, но я не знаю, где.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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