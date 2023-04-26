Почему организации не могут найти работников?

Я уже писал, что в России катастрофически не хватает рабочей силы. Слишком большая у нас страна, слишком маленькое для такой страны население. Поэтому основной причиной медленного роста нашей экономики является вовсе не санкции, а дефицит трудовых ресурсов.

Но это глобальная проблема. А вот на местах и без того сложная проблема с кадрами усугубляется не очень умной политикой работодателя и сотрудников по работе с персоналом. Вторые создают профессиональные стандарты, которые максимально осложняют поиск кадров, а первые экономят на сотрудниках, назначая смешные зарплаты и лишая их с помощью штрафов. А потом пишут слезницы о том, что никто работать не хочет и работяг не найти.

Недавно мне позвонил телефон, приятный женский голос сообщил, что у них есть предложение работы, от которого я точно не смогу отказаться. Они прочитали мое резюме на HH, и я им подхожу просто идеально, вакансия как будто для меня создана. Сейчас соединю вас с главным инженером, поговорите с ним.

Соединяет, мужик на той стороне провода представляется: "Я, такой-то имярек, главный инженер компании О***. Не слышали о такой"?

Слышал, как не слышал, она работает у нас на подряде, худшего подрядчика надо еще поискать. Постоянные простои, задержки работ, людей нет, на работе творят чудеса, такое ощущение, что набрали каких-то зевак с вокзала, которые скважину в глаза не видели, и закинули их на промысел.

Но я не сказал, что сталкивался с ними, мол слышал что-то. Может мне такое предложение реально сделают, от которого я просто не смогу отказаться. Хотя текущая работа меня устраивает, было бы еще работы меньше за те же деньги - было бы вообще идеально.

И тут он кладет карты на стол. Нам в Коми-Ненецкий автономный округ нужен начальник участка, который будет руководить растворно-солевым узлом (РСУ) и узлом водоподготовки. Ну еще и несколькими звеньями, которые делают кислотные обработки (ОПЗ). Вы работали на РСУ и на ОПЗ, образование есть, стаж можно хоть убавлять, вы нам подходите.

Потом еще долго рассказывал, какая у них прекрасная фирма, что она и проезд оплачивает (нашел чем удивить, вообще то это прописано в ТК) и компенсацию за питание дает (то же самое, все это закон обязывает). Спрашиваю: "А какая зарплата то? Самое главное".

Он мнется, говорит, что зависит от северного стажа, какой стаж у вас? Говорю, он считает и говорит - 129 тысяч.

Негусто. Нет, для жителя какой-нибудь забытой Богом деревни "Сто лет без урожая" это космическая сумма. Но я сужу по своей отрасли, по тому, какие у нас зарплаты. Сто тысяч - не такая уж и поражающая зарплата. Обычный первый помбур на буровой получат сотню, а то и больше. А тут должность совершенно иного уровня и иного спроса. работая на этой должности ты точно потеряешь сон. Работать вместо 12 часов будешь 17. У тебя будет куча отчетов, сводок, масса селекторов. Тебе круглосуточно будут звонить все, кому не лень и спрашивать, когда будет раствор, когда будет выдана вода, почему вы не работаете и тд. Свои будут не лучше, с тебя будет постоянный спрос, штрафы, депремирование. И еще неизвестно, какие будут подчиненные. Плавали, знаем, наберут по объявлению бывшего скотника, и мучайся с ним. А наберется опыта - и ищи свищи ветра в поле, уйдет в лучшее место. Нет, не так сладок хлеб руководителя, как некоторые думают. Особенно на такой расстрельной должности.

И тут он меня вообще возвращает на землю: "За тридцать рабочих дней". Нет, серьезно? Меньше 60 тысяч за месяц (исхожу из расчасовки). У начальника участка? Помбур 4 разряда в капитальном ремонте скважин получает столько. Работа тяжелая, спору нет, но не требует невиданной квалификации, достаточно иметь крепкую спину. И никакой ответственности.

Я так о говорю: "Серьезно? 60 тысяч за месяц? Начальник участка?". Он мнется, начинает что-то блеять про то, что у них такие зарплаты, но возможны премии, да еще можно и полярки дополнительные получить, тогда, со всеми северными надбавками, будет 144 за 30 дней.

"Извините, - говорю я и кладу трубку.

Этот диалог состоялся в начале февраля. Вакансия висит до сих пор. И будет висеть еще долго. Потому что не найдется настолько больного на голову человека, который согласится работать за такие деньги на такой должности. Потому что налицо явное несоответствие оплаты труда объему и квалификации сотрудника.

Наверняка попытаются устроить кого-нибудь из имеющихся сотрудников. Более-менее толкового оператора. Он или завалит работу, или сбежит, набравшись опыта. Потому что в этой компании не хватает порядка 40 процентов персонала (!!!).

Но больше всего я не понимаю логику работодателя. Неужели они застряли в 90-х и считают, что за дверью очередь желающих? За что они получают деньги работники отдела кадров?Ведь они просто обязаны заниматься мониторингом, узнавать, какая оплата труда на аналогичных должностях, какие там условия. Ведь никто не придет, если будет получать на 50 процентов меньше, чем на своей текущей работе. Понимаю, что деньгами все проблемы не решить, но все же именно материальное стимулирование -самое эффективное. Поэтому не буду удивлен, если эта фирма разориться в один прекрасный день. Да и ни капли не жалко - туда им и дорога.

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