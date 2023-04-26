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Девушка украла в магазине вареники и попыталась нелепо оправдаться

Девушка украла в магазине вареники и попыталась нелепо оправдаться

Автор:
26 апреля 2023 06:04
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   воровка   воровство   захейтили   истории   соцсети   
2607
14

Интернет - опасная штука. Он может сыграть против тех, кто пытался его использовать на благо. В этом убедилась пользовательница София из Питера.

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Когда она скажет всем "Вечер в хату"?

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Метки: Прикол   воровка   воровство   захейтили   истории   соцсети   
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29  комментариев
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12k
GROMOZEKA Час назад
Не удивлюсь, ежели она еще и фемка.
Суть измышлений у нее соответствующая
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4k
foggen2 4 минуты назад
Я не шибко силён в новорусском изречении.
Девка-воровка.Грехопадение,за коим её застали острога пока что не заслуживает ,ввиду малости украденного,так что надо бы ей десяток просоленных розг по голым ягодным холмам,и отпустить думать о том,за что ей такая оказия...
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11k
Артем 8 минут назад
Видели фон за ее спиной? Да она просто нищебродка и не может позволить себе покупать еду
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12k
harlamov 9 минут назад
Если есть люди, которые пишут кОпитализм, то этот мир уже не спасти.
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37k
Александр Полчаса назад
Да вы гляньте на "ремонт " за ее спиной, нездоровый цвет лица, впалые глаза и щеки и футболку за 100р вытщенную из жопыи колечко из непонятно чего, явно сшоплифтенное в подземке у лоточника... Девочка явно недоедает, отсюда тяга к воровству еды и лютый трешак в голове. И да, капиталисты от кражи не пострадали. пострадал продавец в магазине, который из своей зарплаты вернет недостачу капиталисту...
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973
asd Полчаса назад
"Хорошими делами прославиться нельзя". А так, аккаунт раскрутила, плюс вареники на халяву.
Кстати, кристальной честностью мадам не отличается, может она просто купила вареники, а слезливую историю про шоплифтинг придумала, пусть докажет, что они ворованные!
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697
GoInDown Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Оксид Бетона Полчаса назад
А давайте я её в туза чпокну, и заплачу в магаз за эти вареники!
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3
. Оксид Бетона Полчаса назад
Скорее она тебя чпокнет и ещё потом запихает в тебя варенники
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23k
sssss3 39 минут назад
Приходит довольная домой со сшоплифренными варениками, а хата пустая, голые стены...
Шоплифтеры зашли на огонёк....
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3k
Наблюдатель 41 минуту назад
Вместо кучи компентов, лучше бы кто-нибудь обатил внимание полиции на данную гражданку. Мразь ссанная...
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14k
FatZilla 48 минут назад
Капиталист в накладе не останется - он переложит расходы на бедного продавца (штрафы за просрочку, за недостачу и т. д.) так что ворует она не у капиталиста.
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1k
Алексей Гулевич 50 минут назад
тема вареника не расскрыта
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13k
Alex 53 минуты назад
Блин, нравятся мне оправдатели из разряда "а чо вы, на себя посмотрите, сами что ли не воровали и не ездили в автобусе без билета". Да, прикинь, вот есть такие люди, меня так родители воспитали, не воровать и не ездить без билета. Хотя нет, вру, один раз проехал без билета уже в 40-нем возрасте, каюсь, потому что в этой вашей Москве будучи в командировке, решил прокатиться на ОТ и как оказалось, нельзя было оплатить поездку телефоном, как у себя в городе и наличку водитель просто отказался принимать- оплачивай картой тройка или как она там называется, а где, блин, я её возьму? В итоге проехался бесплатно, до сих пор стыдно, но это не моя вина.
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61k
Андрей 53 минуты назад
Представляю, прибегает она писать заявление об изнасиловании, а ей и отвечают - вас просто рейпнули, этот человек находился в тяжёлой жизненной ситуации, у него давно не было секса, надо войти в положение.
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50
Obrval Час назад
Могу ошибиться, но похоже на клептоманию. Её похоже от этого торкает.
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50
Obrval Sania 53 минуты назад
Только что прочитал ВиКу. Согласен. Был не прав. Воры гордятся. Клепиков тянет только на кражу.
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50
paulgr Час назад
Тихо с.п.и.з.д.и.л и ушёл- называется .... шоплифтинг.
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