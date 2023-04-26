Девушка украла в магазине вареники и попыталась нелепо оправдаться

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Интернет - опасная штука. Он может сыграть против тех, кто пытался его использовать на благо. В этом убедилась пользовательница София из Питера.
1. Девушка рассказала, что украла дорогие вареники с сулугуни, и попыталась оправдать своё поведение
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6. Девушка грубо отвечала на сообщения, посылая всех подальше, откровенно говоря, что их мнение её не волнует (на фото те самые украденные вареники)
7. В Твиттере ополчились против девушки, высказывая единогласное мнение, но были и защитники
11. Причём девушка не говорит, что у неё нет денег, а просто крадёт то, что подороже, вместо покупки дешёвых товаров
Когда она скажет всем "Вечер в хату"?
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Суть измышлений у нее соответствующая
Девка-воровка.Грехопадение,за коим её застали острога пока что не заслуживает ,ввиду малости украденного,так что надо бы ей десяток просоленных розг по голым ягодным холмам,и отпустить думать о том,за что ей такая оказия...
Кстати, кристальной честностью мадам не отличается, может она просто купила вареники, а слезливую историю про шоплифтинг придумала, пусть докажет, что они ворованные!
Шоплифтеры зашли на огонёк....