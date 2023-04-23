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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 апреля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 апреля

Автор:
23 апреля 2023 20:47
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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Сегодня отмечается Всемирный день книг и авторского права. Поэтому сегодня ни в коем случае нельзя бесплатно скачивать литературу с торрент-сайтов и Флибусты. Ни в коем случае нельзя этого делать!
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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29  комментариев
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23k
homerchik 4 часа назад
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Александр 22 минуты назад
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Александр 24 минуты назад
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Александр Полчаса назад
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Александр Полчаса назад
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9k
Copycat 2 часа назад
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Любой человек который долго и громко разговаривает по телефону в общественном месте раздражает
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2k
Vadim Balabanov 2 часа назад
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А многие еще и порно смотрят...
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4k
Leonid 2 часа назад
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31k
АнтонПолднев 2 часа назад
Вообще-то придумал. Ещё лет в 16. Даже две. Когда расписываюсь всё время говорят "Вы наверное директор крупного предприятия?" Стереотип конечно. Девочки, которые подписывают по 100500 бумаг в день просто ставят закорючку.
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61
Deon Bublikoff АнтонПолднев 2 часа назад
Вот тоже придумал себе «длинную» подпись в школе и так она со мной и идёт по жизни, но на прошлой работе приходилось подписывать много бумаг и выработалась «рабочая» подпись первая буква и линия с закорюкой ))
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31k
АнтонПолднев 2 часа назад
Очередная хрень от того у кого никогда не было ни кошек ни собак. У меня всю жизнь кошки и собаки. Собака будет терпеть, пока ты не проснёшься. Кошка, это &баный пздц. Она вынесет весь мозг, пока не выкинешь за шкирку на улицу.
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17k
Михаил Гривин 3 часа назад
Ну, сегодня чуть получше, чем обычно. Хотя баяны с других топегов вгоняют в уныние.
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29k
Aqueronte 3 часа назад
Тупой но упорный, так можно охарактеризовать Никифоридиса.
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3k
Pijavka 3 часа назад
Простите, а зачем ему ТАМ сильные пальцы? Палатку из лишней кожи пытается натянуть?
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4k
Владимир 3 часа назад
юмор примитивный
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Олег 3 часа назад
ну хоть сегодня ТС признался в первой картинке, что он замужем. Бездарное, тупое постилово баянов
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Никифоридис

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