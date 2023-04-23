Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 апреля

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Сегодня отмечается Всемирный день книг и авторского права. Поэтому сегодня ни в коем случае нельзя бесплатно скачивать литературу с торрент-сайтов и Флибусты. Ни в коем случае нельзя этого делать!
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А про ваш рассказ про кошку, не знаю, может принцип подобного к подобному)) например какая вероятноятность получить напрочь отмороженого кота? А у меня из 3х в моей жизни такие 3, сиам (ну от него это хоть ожидать можно), шотландская и кун. Не то, что на руки не идут, ближе, чем на метр не подойдут, где то рядом, но никакого контакта вплоть до шипение и психов.
Он за мной как хвост и в ванну и в туалет, но спит исключительно в ногах.
Кот же нормальный вообще не тревожит ночью, ничем не мешает. Вставай хоть в 2 часа дня.