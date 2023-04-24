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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 апреля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 апреля

Автор:
24 апреля 2023 20:59
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
5756
20
Воскресная подборка в понедельник. Только у меня одного такое чувство, будто сейчас выходной? Специально для вас собирал мемы. Сделано с любовью.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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21  комментарий
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14k
Мистер Фикс Час назад
Та самая банка с шурупами, от бати досталась

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doker 17 минут назад
Недалеко ушли...
Мы их скоро догоним.
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🅰🅻🅴🆇🅴🅸_🆅🆁🅽 59 минут назад
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Мойша Час назад
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Мойша Час назад
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Мойша Час назад
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doker Час назад
Спираль истории... Не многие поймут, но многие ощутят. Потом.
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Мойша Час назад
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Copycat 2 часа назад
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чтож там за пельмени огромные или рот маленький - я целиком пельмени в рот засовываю, это вот манты да кусать приходится
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Copycat 2 часа назад
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такой человек называется беспомощный 30ти летний балбес, и тут даже не ясно кого винить, то ли родителей что не подготовили ко взрослой жизни, то ли его самого который погрузился в свой уютный домашний мирок и из лени и бесцельного существования
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11k
Самка Хорька 2 часа назад
О! Мужская версия "Наташа, вставай"?..
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Самка Хорька 2 часа назад
Ну сушняк же потом. Исключительно поэтому.

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146
Андрей 2 часа назад
что то про пельмени не совсем понял ! я дурак думал что их целиком нужно кушать ,а тут оказывается их откусывать по кусочкам принято !
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