Я подумал, что лучше нейросетке скармливать не просто странные, а по-настоящему бредовые заголовки новостей. И в некоторых случаях пытался делать уточняющие подзапросы, переформулировать предложения, но Leonardo было плохо. Впрочем, лучше один раз увидеть, чем два раза прочитать анонс.

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1. Суд в Испании решил, что компания незаконно уволила электрика, который пил пиво, вино и коньяк во время рабочего дня 0

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2. В Пермском крае пенсионерка сожгла семь домов, пытаясь избавиться от сухой травы 0

3. В Калининградской области голубь пообедал конфетами и газировкой в кондитерском отделе супермаркета 0

4. Америка "хоронит" телеканал Fox News, который уволил Такера Карлсона, обвалив акции корпорации на миллиард долларов 0

5. Журналист из Швейцарии удостоверился, что в Москве есть колбаса, электричество и сотовая связь 0

6. Индиец уже 13 лет строит себе дом в виде "Титаника" 0

6½. Индиец уже 13 лет строит себе дом в виде "Титаника" 0

7. Создана похожая на человеческий мозг нанопроволочная сеть 0

8. В Кузбассе изобрели бутерброд с хлебом внутри 0

9. Двое полицейских пострадали, разнимая драку служебной собаки с котом в Подмосковье 0

10. Российский депутат предложил топить лед на улицах огнеметом 0

11. Отравившийся мухоморами российский депутат назвал журналистов говноедами 0