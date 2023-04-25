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Как нейросеть Leonardo визуализировала очень-очень странные новости

Как нейросеть Leonardo визуализировала очень-очень странные новости

Автор:
25 апреля 2023 11:00
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Нейротворчество   визуализация новостей   леонардо   нейросеть   новости   творчество   
866
14
Я подумал, что лучше нейросетке скармливать не просто странные, а по-настоящему бредовые заголовки новостей. И в некоторых случаях пытался делать уточняющие подзапросы, переформулировать предложения, но Leonardo было плохо. Впрочем, лучше один раз увидеть, чем два раза прочитать анонс.
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Метки: Нейротворчество   визуализация новостей   леонардо   нейросеть   новости   творчество   
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4  комментария
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6k
Sanar 39 минут назад
Делайте свои конченые посты про сраную нейросеть покороче пожалуйста, очень долго крутить чтобы минус влепить, спасибо.
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849
Uganda 21 минуту назад
Новости из разряда, Юлия Якубеня уронила отварную сосиску. Кстати, вот она глазами
https://fusionbrain.ai/diffusionhttps://fusionbrain.ai/diffusion
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 24 минуты назад
Маразм от долбанутых нейросетью.
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930
ruslan d 46 минут назад
Новости из дурки
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