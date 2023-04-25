Как нейросеть Leonardo визуализировала очень-очень странные новости

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Я подумал, что лучше нейросетке скармливать не просто странные, а по-настоящему бредовые заголовки новостей. И в некоторых случаях пытался делать уточняющие подзапросы, переформулировать предложения, но Leonardo было плохо. Впрочем, лучше один раз увидеть, чем два раза прочитать анонс.
1. Суд в Испании решил, что компания незаконно уволила электрика, который пил пиво, вино и коньяк во время рабочего дня
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3. В Калининградской области голубь пообедал конфетами и газировкой в кондитерском отделе супермаркета
4. Америка "хоронит" телеканал Fox News, который уволил Такера Карлсона, обвалив акции корпорации на миллиард долларов
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