FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Нейротворчество 47 постов • 5 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Нейротворчество
Нейросеть сгенерировала знаменитостей в стиле GTA

Нейросеть сгенерировала знаменитостей в стиле GTA

Автор:
01 марта 2023 13:46
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Midjourney   gta 5   знаменитости   интересное   нейросеть   творчество   фото   
1278
11

Игры с нейросетью продолжаются. На этот раз нейросеть Midjourney показала, как бы выглядели лидеры стран и другие знаменитые фигуры во вселенной GTA V.

Получилось очень интересно!

×
×

А вот как нейросеть представляет себе политиков разных стран. Midjourney объединила современных политиков с растениями.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Нейротворчество"
Метки: Midjourney   gta 5   знаменитости   интересное   нейросеть   творчество   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
52k
dima423 55 минут назад
а зачем шелупонь подзалупную типа дудя, варламова или лебедева то? их фанаты чтоль делали? то то у них Путин и Батька такие злобные...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Oskarin 3 минуты назад
путина сделали, будто он с яйцами...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn 41 минуту назад
За то что понос типа дудя назвал знаменитостью - минус, за то что его картинку запостил - минус.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
PbIBOK 58 минут назад
Путин красавчик!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сид Час назад
Всех в кучу,и президентов и ушлепков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
326824



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Обратная сторона Дубая: о чем не говорят блогеры
Обратная сторона Дубая: о чем не говорят блогеры
Мгновенная карма, которая показал людям кузькину мать
Мгновенная карма, которая показал людям кузькину мать
Набирающие популярность в сообществах
Как прошел фестиваль "Московская Масленица"⁠⁠
Как прошел фестиваль "Московская Масленица"⁠⁠
Автовсячина
Автовсячина
Стильный профессиональный фен, за который она точно скажет вам спасибо
Стильный профессиональный фен, за который она точно скажет вам спасибо
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кот Абьюзер

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#в мире#интересное#Жизнь#истории#США#картинки#СССР#нейросеть
#интересно#животные#забавно#подборка#история#наука#дети#новости#удивительно#аварии
#Юмор#Прикол#факты#кино#Россия#Ynews#дтп#Приколы#фильм#автомобили
Вместо Турции: 5 крутых мест, на которые стоит потратить отпуск и выходные Вместо Турции: 5 крутых мест, на которые стоит потратить отпуск и выходные Лайма Вайкуле в Израиле не собрала и тысячи человек на своём концерте Лайма Вайкуле в Израиле не собрала и тысячи человек на своём концерте 17 креативных идей использования деталей "Лего" 17 креативных идей использования деталей "Лего" Ювелир мастерит необычные доспехи для кошек и мышек Ювелир мастерит необычные доспехи для кошек и мышек "Родные палаты!": Джиган снова загремел в психушку "Родные палаты!": Джиган снова загремел в психушку Женщина сделала библиотеку в стволе старого тополя Женщина сделала библиотеку в стволе старого тополя

На что жалуетесь?

Вернуться