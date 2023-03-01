Нейросеть сгенерировала знаменитостей в стиле GTA

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Игры с нейросетью продолжаются. На этот раз нейросеть Midjourney показала, как бы выглядели лидеры стран и другие знаменитые фигуры во вселенной GTA V.
Получилось очень интересно!
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А вот как нейросеть представляет себе политиков разных стран. Midjourney объединила современных политиков с растениями.
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