"Моя свекровь - монстр": страшные истории про мать мужа

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Свекровь - важный человек в жизни семье, не контактировать с ней просто невозможно. Но порой они ведут себя как настоящие монстры. Перед вами истории жён, которые готовы уже волосы на голове рвать.
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А какие у вас отношения с родственниками супругов?
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Потом переехали в другой город, конфликт сошёл на нет.
ладно, земля ему пухом.
И еще любит повторять: "Мне 70 лет, я еще будут думать, что мне говорить". Вот воистину правильно говорят, что с возрастом приходит мудрость, но иногда возраст приходит один!!!
А потом со мной стала номера еще хуже откалывать. Как вспомню, так вздрогну.
Из худших - обещала лишить меня родительских прав и мою дочку себе забрать.
Я-то тещей стану, гы.