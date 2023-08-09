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"Моя свекровь - монстр": страшные истории про мать мужа

"Моя свекровь - монстр": страшные истории про мать мужа

Автор:
09 августа 2023 14:29
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   мама мужа   отношения   свекровь   свекровь монстр   семья   фото   
4745
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Свекровь - важный человек в жизни семье, не контактировать с ней просто невозможно. Но порой они ведут себя как настоящие монстры. Перед вами истории жён, которые готовы уже волосы на голове рвать.

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А какие у вас отношения с родственниками супругов?

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Метки: Прикол   мама мужа   отношения   свекровь   свекровь монстр   семья   фото   
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27  комментариев
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5k
Дмитрий ! 2 часа назад
Чем дальше родственники, тем лучше отношения.
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2k
ya_pavel 15 минут назад
Вот бабы ссорятся, а мы, мужики, страдаем. Моя мама тоже намеками, да маленькими поддевками третировала жену. Она же такая-сякая бесприданница, охмурила единственного, любимого, ненаглядного сынулю (с определением меня я не спорил). Рассказывала мне всякий бред про жену (со слов её "правдивых" холостых коллег девушек). Приходилось ругаться и ссориться уже мне с мамой, а с мамой ругаться, как-бы, не ОК, ты же её любишь.
Потом переехали в другой город, конфликт сошёл на нет.
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9
mylox Полчаса назад
Одни "каблуки"
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6k
Mixalych 39 минут назад
ну не знаю, моя мама как-то попыталась однажды похозяйничать. Тут же к себе домой пошла. Квартиру с женой купили сами, без помощи родителей, детей растили сами, бабушки не помогали, так чего терпеть их забубоны? И теща и свекровь в гостях появлялись только по приглашению. Так что все эти разговоры по тещь и свекровей для слабаков.
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22k
Mike Miller 42 минуты назад
Самое забавное во всем этом, что такие невестки сами потом становятся такими свекровями.
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14k
KotSkripaley 47 минут назад
У тебя нет свекрови. если твой трахарь из детдома.
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27k
Егор 54 минуты назад
Злые вы, уйду я от вас.
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10k
Юрий 55 минут назад
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6k
livaneth Час назад
Пять часов лёту + одна государственная граница с лёгкостью исправляют все эти недостатки.
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10k
wild cat Час назад
с тёщами мне всегда везло, а вот с первым тестем... жесть... всё знает, всё умеет, всё видел, разбирается во всех вопросах лучше всех.
ладно, земля ему пухом.
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270
PozIra Час назад
Свекровь на 7 лет старше поэтому проблем с взаимопониманием не возникает.
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11k
Янус Полуэктович Час назад
абсолютно зеркальная ситуация. что бы не произошло - это я накосячил, а жена у меня чистое золото (по мнению моей матери). и в любом случае она встаёт на сторону моей жены. даже если жена не послушала меня в очередной раз и сделала по своему (как правило - вообще не так, как нужно).
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2k
Lena Час назад
У меня тоже странная свекровь. Как-то пришла на годовщину нашей свадьбы и вручила 4 плетеных бамбуковых салфетки под тарелки со словами: "На, с вашим днем! Там было 8(салфеток) но вам столько не нужно!"

И еще любит повторять: "Мне 70 лет, я еще будут думать, что мне говорить". Вот воистину правильно говорят, что с возрастом приходит мудрость, но иногда возраст приходит один!!!
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5k
Тамара Час назад
Через 20 лет после того, как стали жить отдельно - просто души не чает.
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59k
Александр Час назад
Ссылка youtu.be
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29k
Alex 2 часа назад
Вы про тёщу лучше и тестя поговорите, вот где гадтство в полном объёме
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856
Димыч 2 часа назад
Сепарация. Единственное, что лечит закидоны тёщ и свекровей. Чем дальше живут, тем лучше. При условии, что супруга/супруг тоже в адеквате.
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7k
rutt 2 часа назад
Мама попробовала мне про жену что-то говорить, закончили разговор на том, что мне с женой жить, а не ей.
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711
Warlocktv 2 часа назад
Вот и приходит понимание, как здорово жить одному )
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Хм... Странная штука выходит. Если задуматься, то практически все эти свекрови-монстры вылупились из бывших невесток...
Какой-то странный круговорот свекровей в природе: ангел-невестка - монстр-свекровь. Загадка!
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