Фотограф показывает многоликую красоту Китая с высоты птичьего полета

Делали вооружился дроном, запасся духом авантюризма и отправился в дорогу. Он исследовал Китай вдоль и поперёк. Синьцзян, Тибет, Сычуань, Цзянси и Внутренняя Монголия - это лишь некоторые из мест, где он побывал и где сделал замечательные аэрофотографии китайских пейзажей.



Благодаря Флориану Делали можно взлететь над Великой Китайской стеной, над красным лесом в Аньхой или над розовым озером во Внутренней Монголии, и полюбоваться этими уникальными видами.



Китай - четвертая по величине страна в мире и его ландшафт полон разнообразия. Невероятные скальные образования каньона Ганьсу и песчаные просторы пустыни контрастируют с пышным зеленым террасным ландшафтом и потрясающими голубыми водными путями. И всё это можно увидеть в одной серии снимков.