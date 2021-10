Фотограф показывает многоликую красоту Китая с высоты птичьего полета

Последние 12 лет туристический фотограф Флориан Делали постоянно находится в разъездах. Базируется он в Шанхае, а оттуда путешествует по отдаленным районам Азии. Но прошлый год был непохожим на другие, и Флориану пришлось остаться в Китае. Именно там родилась его серия работ "The Beauty of China from the Air".