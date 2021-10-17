Фотограф показывает многоликую красоту Китая с высоты птичьего полета

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Последние 12 лет туристический фотограф Флориан Делали постоянно находится в разъездах. Базируется он в Шанхае, а оттуда путешествует по отдаленным районам Азии. Но прошлый год был непохожим на другие, и Флориану пришлось остаться в Китае. Именно там родилась его серия работ "The Beauty of China from the Air".
Делали вооружился дроном, запасся духом авантюризма и отправился в дорогу. Он исследовал Китай вдоль и поперёк. Синьцзян, Тибет, Сычуань, Цзянси и Внутренняя Монголия - это лишь некоторые из мест, где он побывал и где сделал замечательные аэрофотографии китайских пейзажей.
Благодаря Флориану Делали можно взлететь над Великой Китайской стеной, над красным лесом в Аньхой или над розовым озером во Внутренней Монголии, и полюбоваться этими уникальными видами.
Китай - четвертая по величине страна в мире и его ландшафт полон разнообразия. Невероятные скальные образования каньона Ганьсу и песчаные просторы пустыни контрастируют с пышным зеленым террасным ландшафтом и потрясающими голубыми водными путями. И всё это можно увидеть в одной серии снимков.
Благодаря Флориану Делали можно взлететь над Великой Китайской стеной, над красным лесом в Аньхой или над розовым озером во Внутренней Монголии, и полюбоваться этими уникальными видами.
Китай - четвертая по величине страна в мире и его ландшафт полон разнообразия. Невероятные скальные образования каньона Ганьсу и песчаные просторы пустыни контрастируют с пышным зеленым террасным ландшафтом и потрясающими голубыми водными путями. И всё это можно увидеть в одной серии снимков.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Китай Красивые ландшафты аэрофото аэрофотографии дрон-фото дрон-фотография ландшафтная фотография
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