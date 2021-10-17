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Фотограф показывает многоликую красоту Китая с высоты птичьего полета

Фотограф показывает многоликую красоту Китая с высоты птичьего полета (21 фото)

Автор:
17 октября 2021 13:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: Китай   Красивые ландшафты   аэрофото   аэрофотографии   дрон-фото   дрон-фотография   ландшафтная фотография   
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Последние 12 лет туристический фотограф Флориан Делали постоянно находится в разъездах. Базируется он в Шанхае, а оттуда путешествует по отдаленным районам Азии. Но прошлый год был непохожим на другие, и Флориану пришлось остаться в Китае. Именно там родилась его серия работ "The Beauty of China from the Air".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   Красивые ландшафты   аэрофото   аэрофотографии   дрон-фото   дрон-фотография   ландшафтная фотография   
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