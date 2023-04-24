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Пьяная девушка устроила незабываемый полет из Бангкока в Москву

Пьяная девушка устроила незабываемый полет из Бангкока в Москву

Автор:
24 апреля 2023 12:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бангкок   авиадебоширка   видео   пассажирка   пьяная   рейс   самолет   скрутили   стюард   
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Она кричала, плакала, плевалась, ругалась с бортпроводниками и пассажирами - в общем, делала всё, что могла, лишь бы люди не скучали.

Летевшие с возмутительницей спокойствия утверждают, что в самолёт дебоширка садилась почти трезвая. А потом налегла на спиртное, купленное в дьюти-фри - и понеслось...

Сначала девушка ходила между рядов в поисках собутыльников, потом, не найдя коллег по увлечению, выпила какие-то таблетки и стала истерить.


Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика и сцены женской пьяной истерики. Впечатлительным рекомендуем воздержаться от просмотра видео в этом посте!


Стюарды сначала пытались договориться с буйной пассажиркой по-хорошему, потом, поняв тщетность усилий, связали ей руки и ноги, чтобы дебоширка не разнесла самолёт.


После прилёта в Москву хулиганку сдали полиции.

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Метки: Бангкок   авиадебоширка   видео   пассажирка   пьяная   рейс   самолет   скрутили   стюард   
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55  комментариев
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1k
Максим Макашев 2 часа назад
Затратно, конечно, но КВСу надо было развернуть борт , вернуться в Бангкок и сдать эту п.р.о.6.л.я.д.ь. в местную тюрягу
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8k
Trenzel2003 9 минут назад
А почему пасть не заклеили?? Кляп в ее помоечный рот вставить надо было.
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16k
Vital Idol 9 минут назад
судя по последнему видео, я так понимаю, там были политические дебаты!
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333
Вася Васильев 22 минуты назад
Зачем с ней разговаривают? Вырубить шокером в рот кляп и в подсобку забросить.
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45k
turyst Полчаса назад
- Сжечь ведьму!
- Но она же красивая.
- Ну хорошо. Но потом - сжечь!
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160
Человече Z Полчаса назад
Бангкок-Москва. Рейс идет над Пакистаном... Сесть в Карачи, сдать пакистанским полицаям на перевоспитание. Через полгода залететь за ней - будет как шелковая..
Если что - это сарказм...
А иначе - никак.
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4k
MPEG-8 Полчаса назад
В салоне низкое давление, около 500 мм рт.ст., плюс дама (дура) хряпнула алкоголя и всё.
При мне крепких мужиков с бутылки рубило.
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19k
anpetrof 39 минут назад
Если так дальше пойдёт, то на самолётах надо будет иметь специальные клетки для подобных мартышек
...
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9k
МихА 47 минут назад
Я уж думал понесли за борт выкидывать...
Блин жалко,,, что не выкинули
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5k
Горожанин 49 минут назад
"Пьяная девушка"...

Проверили хотя бы, так ли это? Я вот по увиденным кадрам вообще сомневаюсь.
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160
Человече Z Горожанин 22 минуты назад
Вот-вот-вот. Я уже под аналогичным названием отписывался. Да - режет глаз, когда пьянь подзаборную "девушкой" называют...
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8k
Александр Маслов 50 минут назад
Это диагноз, ...к сожалению...
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5k
Андрей 52 минуты назад
в пожизненный чёрный список таких. и, скорее всего, на принудительное лечение.
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2k
RaiJu 55 минут назад
люмпен полетела впервые заграницу и подумала, что она королева.
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388k
Алексей 57 минут назад
когда ж уголовку за такое наконец то сделают??? пару тройку лет в колонии поселения организовать и глядишь поумнеют другие.трезвыми начнут летать
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4k
Барсук Час назад
Вот так надо было фиксировать, а уж потом в Москве и доставать

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136
Дело Час назад
Удивляет то, что они встречаются по одному (максимум, двое) на рейс. Почему они не соберутся сразу все на один рейс, как в старом анекдоте про бл..дей, которых собирали несколько лет на один теплоход. С другой стороны, страшно за экипаж и самолёт.
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32k
Андрей Иванов Час назад
Предлагаю штатно ввести в экипировку бортпроводников
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2k
Оксид Бетона Час назад
Да что ж за люди-то, а!? Дама хотела выпить и внимания, и никто ей не оказал!
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199
twincam Час назад
О Боже сколько еще упоротых летает.
Не можешь пить - соси г...но через тряпочку.
Ну кому на это приятно смотреть на это безобразие и издевательство?
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2k
Михаил Час назад
В обезьяннике, во время похмельного депресняка, врубить эти видосы ей в режиме повтора на большом экране)
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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