Пьяная девушка устроила незабываемый полет из Бангкока в Москву

Она кричала, плакала, плевалась, ругалась с бортпроводниками и пассажирами - в общем, делала всё, что могла, лишь бы люди не скучали.
Летевшие с возмутительницей спокойствия утверждают, что в самолёт дебоширка садилась почти трезвая. А потом налегла на спиртное, купленное в дьюти-фри - и понеслось...
Сначала девушка ходила между рядов в поисках собутыльников, потом, не найдя коллег по увлечению, выпила какие-то таблетки и стала истерить.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика и сцены женской пьяной истерики. Впечатлительным рекомендуем воздержаться от просмотра видео в этом посте!
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Стюарды сначала пытались договориться с буйной пассажиркой по-хорошему, потом, поняв тщетность усилий, связали ей руки и ноги, чтобы дебоширка не разнесла самолёт.
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После прилёта в Москву хулиганку сдали полиции.
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- Но она же красивая.
- Ну хорошо. Но потом - сжечь!
Если что - это сарказм...
А иначе - никак.
При мне крепких мужиков с бутылки рубило.
Но даже 500 мм рт. ст., это ничего страшного.
Как на 3 км.
Блин жалко,,, что не выкинули
Проверили хотя бы, так ли это? Я вот по увиденным кадрам вообще сомневаюсь.
А сдавать в ментовку уже упакованной, стоимость комплекта взыскивать с бузотёра. В пятикратном размере. За обслуживание
Не можешь пить - соси г...но через тряпочку.
Ну кому на это приятно смотреть на это безобразие и издевательство?