Пьяная девушка устроила незабываемый полет из Бангкока в Москву

Летевшие с возмутительницей спокойствия утверждают, что в самолёт дебоширка садилась почти трезвая. А потом налегла на спиртное, купленное в дьюти-фри - и понеслось...

Сначала девушка ходила между рядов в поисках собутыльников, потом, не найдя коллег по увлечению, выпила какие-то таблетки и стала истерить.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика и сцены женской пьяной истерики. Впечатлительным рекомендуем воздержаться от просмотра видео в этом посте!