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Как закончилось единственное сражение кубинцев во Второй мировой войне?

Как закончилось единственное сражение кубинцев во Второй мировой войне?

Автор:
23 апреля 2023 11:54
Метки: вторая мировая война   корабли   мир кораблей   подлодки   
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Во Второй мировой войне участвовало много стран, большинство из которых известно почти любому, а вот иные припомнит не каждый. В числе таких — Куба, ставшая центром мировых событий спустя более чем 20 лет, однако тогда занимавшая скромную, в сравнении с остальными, нишу. Однако, несмотря на это, кубинцы обладали флотом, пускай и не таким, как у ведущих держав, но боеспособным и даже оказавшимся в бою против немецкой субмарины.


Куба объявила войну странам «оси» в декабре 1941 года, но ее участие, по сути, сводилось лишь к конвоированию американских транспортов в пределах Карибского моря. Кроме того, страна предоставляла ряд необитаемых островков американским ВВС для отработки бомбардировок. Однако 15 мая 1943 года Куба в первый и последний раз за всю войну столкнулась в сражении с противником.

В мае 1943 года в Большом Багамском проливе действовала немецкая подводная лодка U-176, потопившая к 15 мая 11 судов под флагами Великобритании, Греции, Нидерландов, США, нейтральной Швеции, а также кубинский танкер. Затем субмарина направилась на перехват двух конвоев союзников. Первый, состоящий из кораблей Кубы и Гондураса, перевозил сахар, который предназначался для ленд-лиза в СССР. Второй вёз из Нью-Йорка через Панамский пролив войска для Тихоокеанского фронта. Идущую к своей цели «юшку» заметили с американского самолета-разведчика.

Поскольку сил для быстрого реагирования у американцев не оказалось, то данные о противнике передали кубинцам. На перехват отправился катер CS 13 капитана Дельгадо. Он настиг подлодку, сбросил глубинные бомбы и, обнаружив масляные пятна на воде, вернулся на базу.

В кубинском флоте весть о победе над противником была встречена ликованием, но вскоре историю замяли по приказу президента страны. Главной причиной этому стало то, что Дельгадо не убедился в действительном уничтожении подлодки. Могло статься, что экипаж субмарины воспользовался старым приемом — выпустил масло, чтобы имитировать свою гибель. Со стороны США было заявлено, что кубинский эскорт не проявил настойчивости, а потому заслуживает во главе с капитаном лишь порицания.

Только в 1946 году после изучения архивов Кригсмарине стало понятно, что U-176 действительно была потоплена. Дельгадо и его команда были награждены без особой помпы, а история единственной победы Кубы в войне осталась практически неизвестна широкой публике.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией Мира Кораблей

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Метки: вторая мировая война   корабли   мир кораблей   подлодки   
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