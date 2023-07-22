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Неадекватная мадам разнесла отдел кондитерских изделий

Неадекватная мадам разнесла отдел кондитерских изделий

Автор:
22 июля 2023 09:20
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   борьба с ожирением   выпечка   кондитерский магазин   тортыки   
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Тот момент, когда ты нашел причину свой стремной фигуры и решил с этой причиной бороться самым радикальным методом.

Весьма пикантный инцидент произошел в отделе выпечки и кондитерских изделий супермаркета Stop N Shop в Лонг-Бранч, штат Нью-Джерси (США).

Неадекватная дама, скинув с себя все лишнее, принялась уничтожать тортики и прочую выпечку. Особое внимание она уделяла выпечке с большим количеством крема.


Предупреждаем сразу, видео не для слабонервных! Тортики очень жалко!


Источник:

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Метки: Видео   Юмор   борьба с ожирением   выпечка   кондитерский магазин   тортыки   
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12  комментариев
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1k
Logo66 48 минут назад
Фу-фу-фуууу бля! Что ты такое???
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13k
? ? ? 3 минуты назад
конечно, не будут препятствовать - оптовик за покупками зашёл.
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40
Андрей 15 минут назад
Ждал что кто-нибудь подойдёт и лопатой её или шокером хотя-бы пошекочет.
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10k
Борис Карабанов 17 минут назад
Весело у них там.
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8k
Гнев Укупника 19 минут назад
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1k
Herr Mannelig 36 минут назад
прикольная тётка, я б таких пятОк завёл, за ними как за каменной стеной
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268
София 45 минут назад
Охренеть !
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17k
Nikita Час назад
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57k
alertol Час назад
Мне бы столько бабла чтоб такое пузо тортиками наесть...
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