Неадекватная мадам разнесла отдел кондитерских изделий

Весьма пикантный инцидент произошел в отделе выпечки и кондитерских изделий супермаркета Stop N Shop в Лонг-Бранч, штат Нью-Джерси (США).



Неадекватная дама, скинув с себя все лишнее, принялась уничтожать тортики и прочую выпечку. Особое внимание она уделяла выпечке с большим количеством крема.





Предупреждаем сразу, видео не для слабонервных! Тортики очень жалко!



