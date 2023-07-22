Неадекватная мадам разнесла отдел кондитерских изделий

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Тот момент, когда ты нашел причину свой стремной фигуры и решил с этой причиной бороться самым радикальным методом.
Весьма пикантный инцидент произошел в отделе выпечки и кондитерских изделий супермаркета Stop N Shop в Лонг-Бранч, штат Нью-Джерси (США).
Неадекватная дама, скинув с себя все лишнее, принялась уничтожать тортики и прочую выпечку. Особое внимание она уделяла выпечке с большим количеством крема.
Предупреждаем сразу, видео не для слабонервных! Тортики очень жалко!
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