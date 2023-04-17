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В Совфеде назвали шуткой законопроект Вассермана о декларации наличных денег

В Совфеде назвали шуткой законопроект Вассермана о декларации наличных денег

Автор:
17 апреля 2023 20:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Анатолий Вассерман   декларация   деньги   законопроект   инициатива   нaлоговая   
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Очень дипломатично, конечно, выразились.

Самый умный человек (в телевикторинах), а ныне депутат Госдумы Анатолий Вассерман взбудоражил сегодня общественность идеей о необходимости декларации суммы свыше миллиона рублей жителями России. То есть каждый человек, по его мнению, должен отчитаться налоговой о происхождении денег, которые у него хранятся дома. А если гражданин не сможет объяснить, откуда у него на руках такая сумма, его ждёт конфискация и штраф в размере двух таких же сумм в довесок.

Сказать, что инициатива Вассермана вызвала споры и недовольство — ничего не сказать. Его уже раскритиковали в комитете Госдумы по финансовому рынку, а член Совфеда Александр Башкин Совфеда Александр Башкин заявил, что товарищ законодатель Вассерман должно быть шутит.



Что это даёт? Я думаю, это шутка Вассермана, да, он пошутил. Надеюсь, что это шутка. Здесь и говорить нечего. Это нежизнеспособное предложение, не основано на современных экономических законах. Это наказание, кто миллион рублей заработал? Бежать на себя заявлять в полицию?

Как объяснил Вассерман, его инициатива поможет бороться с коррупцией и финансированием экстремистской деятельности. Не там коррупционеров ищите, а во-вторых, этим должны заниматься МВД и ФСБ. И неужели Вассерман действительно думает, что множество самозанятых с повинной пойдут в налоговую, действительно хочет оттока денежных средств в экономики чужих стран? Так много вопросов...

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Метки: Анатолий Вассерман   декларация   деньги   законопроект   инициатива   нaлоговая   
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29k
Ego sum qui sum 43 минуты назад
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5k
Tuskub 17 минут назад
ха-ха-ха!! Жжет аки огнемет!!)) Если примут такой закон - он, наверное, единственный в думе останется и при власти! А идея интересная (и в духе последних законов) - если ты честен, твоя декларация заставляет умиляться налоговиков, а органы внутренних дел, прокуратура и журналисты со слезами на глазах жмут твои руки - ты НАШ! Твои дети не живут за поганым бугром, ты не имеешь собственности за тем же вонючим бугром, кроме забытого носка в отеле Турции в 2005 году - ты НАШ! ..а вот теперь серьезно - а что плохого в данном законопроекте? У нас уже есть похожий закон в финансовой (банковской) сфере, в частности 115-ФЗ (это безнал. Вассерман предлагет расширить его и на наличку)
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13k
gavrosh Полчаса назад
Хорошо бы его кармашки перетрехнуть.
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32k
Андрей Иванов 37 минут назад
Большинство путает слова "умный" и "эрудированный"
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4k
Трям 42 минуты назад
Они просто зассали, что первые под проверку попадут.
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2k
Mixan 44 минуты назад
Вассерман еврей ,он знает о чем говорит !!!
А чиновники и т.д. забеспокоились не на шутку хе хе
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