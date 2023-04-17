В Совфеде назвали шуткой законопроект Вассермана о декларации наличных денег

Самый умный человек (в телевикторинах), а ныне депутат Госдумы Анатолий Вассерман взбудоражил сегодня общественность идеей о необходимости декларации суммы свыше миллиона рублей жителями России. То есть каждый человек, по его мнению, должен отчитаться налоговой о происхождении денег, которые у него хранятся дома. А если гражданин не сможет объяснить, откуда у него на руках такая сумма, его ждёт конфискация и штраф в размере двух таких же сумм в довесок.



Сказать, что инициатива Вассермана вызвала споры и недовольство — ничего не сказать. Его уже раскритиковали в комитете Госдумы по финансовому рынку, а член Совфеда Александр Башкин Совфеда Александр Башкин заявил, что товарищ законодатель Вассерман должно быть шутит.

Что это даёт? Я думаю, это шутка Вассермана, да, он пошутил. Надеюсь, что это шутка. Здесь и говорить нечего. Это нежизнеспособное предложение, не основано на современных экономических законах. Это наказание, кто миллион рублей заработал? Бежать на себя заявлять в полицию?