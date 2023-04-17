В Совфеде назвали шуткой законопроект Вассермана о декларации наличных денег

Очень дипломатично, конечно, выразились.
Самый умный человек (в телевикторинах), а ныне депутат Госдумы Анатолий Вассерман взбудоражил сегодня общественность идеей о необходимости декларации суммы свыше миллиона рублей жителями России. То есть каждый человек, по его мнению, должен отчитаться налоговой о происхождении денег, которые у него хранятся дома. А если гражданин не сможет объяснить, откуда у него на руках такая сумма, его ждёт конфискация и штраф в размере двух таких же сумм в довесок.
Сказать, что инициатива Вассермана вызвала споры и недовольство — ничего не сказать. Его уже раскритиковали в комитете Госдумы по финансовому рынку, а член Совфеда Александр Башкин Совфеда Александр Башкин заявил, что товарищ законодатель Вассерман должно быть шутит.
Что это даёт? Я думаю, это шутка Вассермана, да, он пошутил. Надеюсь, что это шутка. Здесь и говорить нечего. Это нежизнеспособное предложение, не основано на современных экономических законах. Это наказание, кто миллион рублей заработал? Бежать на себя заявлять в полицию?
Как объяснил Вассерман, его инициатива поможет бороться с коррупцией и финансированием экстремистской деятельности. Не там коррупционеров ищите, а во-вторых, этим должны заниматься МВД и ФСБ. И неужели Вассерман действительно думает, что множество самозанятых с повинной пойдут в налоговую, действительно хочет оттока денежных средств в экономики чужих стран? Так много вопросов...
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А чиновники и т.д. забеспокоились не на шутку хе хе