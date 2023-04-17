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Депутат Анатолий Вассерман решил заняться наличными у граждан. Если храните больше миллиона рублей - извольте объяснить, откуда взялись деньги

Депутат Анатолий Вассерман решил заняться наличными у граждан. Если храните больше миллиона рублей - извольте объяснить, откуда взялись деньги

Автор:
17 апреля 2023 17:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Анатолий Вассерман   Госдума   деньги   депутат   законопроект   нaлоговая   наличные   штраф   
2145
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Или получите штраф и конфискацию.

Анатолий Вассерман - известный знаток, интеллектуал и депутат от «Справедливой России - За правду». Он подготовил законопроект по хранению наличных. Если на руках сумма свыше 1 миллиона в рублях или валюте - нужно сообщить налоговой и объяснить источник этих денег.

Если гражданин отказывается давать пояснения - наличку конфискуют, а он заплатит штраф, в два раза превышающий сумму хранимых денег.

Депутат объяснил свою инициативу:

Большие суммы наличных, находящихся на хранении у граждан, как правило, являются следствием деятельности в теневом или даже «чёрном» секторе экономики, а поэтому требуют особого внимания и контроля, что в настоящее время не представляется возможным из-за отсутствия какого-либо правового регулирования в данной сфере. Норма должна действовать для налоговых резидентов, которые не позднее недели со дня появления крупных денежных сумм должны будут уведомить налоговый орган по месту своего учёта об их наличии по форме, утверждённой ФНС. Уведомление может быть подано разными способами по выбору граждан: непосредственно через налоговую инспекцию путём подачи лично; по почте с уведомлением о вручении и описью вложения; онлайн с использованием электронной подписи; через личный кабинет налогоплательщика. Подобный запрет был бы эффективным инструментом борьбы с коррупцией, а также с финансированием экстремистской деятельности.

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Метки: Анатолий Вассерман   Госдума   деньги   депутат   законопроект   нaлоговая   наличные   штраф   
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121  комментарий
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759
ruslan d 2 часа назад
А он точно умный ?
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318
Алексей Павлиди Полминуты назад
А у кого миллиарды лежат и гниют тоже будут проверять?
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788
Igor Grishaev 4 минуты назад
Оторвался депутат от жизни . На 1 миллион сейчас даже машину плохонькую не купить.
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27
СергейКарпинский 5 минут назад
Давайте пинайте меня!!! Я бы ещё ввёл закон оборота денежных средств, что-бы государство видело (сколько и от куда), а то у нас одни работяги платят всегда, а все другие ищут лазейки, а когда будет все прозрачно, может будет толк. Как-то так.
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27
СергейКарпинский Минуту назад
И все деньги вывел бы в онлайн, без налички, сколько перевели, столько и потрать, а что сверх, откуда взял?
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1k
z1380 5 минут назад
Не даром 999 придумано.
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10k
ron 6 минут назад
Да я дури продаю в день на миллион, что мне теперь - прятаться от государства что ли? )))
А по делу - человек, не имеющий семьи и детей, не может быть законодателем в принципе ибо он всю жизнь жил ради себя и нихуа не понимает в проблемах других людей.
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380
Knives22 ron 4 минуты назад
Ну плюсы то тоже есть, его дитятко не будет жить заграницей на народные деньги и отмазывать никого не придётся за всякое незаконное.
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1k
z1380 7 минут назад
Евреи всегда этого хотят!
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23
Иван Помидоров 10 минут назад
Есть умные евреи. А есть Вассерман...
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289
Вася Васильев 11 минут назад
шут гороховый...
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27
СергейКарпинский 11 минут назад
А чего вы все напряглись? У всех доход должен быть чистый, налог НДФЛ заплатил , или налог на прибыль, и живи спокойно) Чего начали бомбить? Не трудовые доходы?
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90
Александр Шевченко 24 минуты назад
Ну а чего, дефицит бюджета 7 триллионов. Бизнес уже еле дышит, нужно искать другие источники дохода.
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380
Knives22 Александр Шевченко 11 минут назад
Ага, прошло 4 месяца и при запланированных расходах на год в 29трл. уже дефицит в 7, где такие сказки то печатают? Считать дефицит по неполному году глупость. Вот есть у вас зарплата на месяц вы в какой то день решили шикануть, что все пропало в кармане дырка, нет просто в остальные дни поменьше потратите.
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167
OS2712 Полчаса назад
Зачем Анатолий так мелочится? Предлагал бы уж сразу отменить собственность, всем выдать единую униформу как в КНДР, ввести карточки на все и обязательную трудовую повинность для всех граждан с 8 до 80 лет.
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17k
RDen Полчаса назад
было бы так просто. Что то у него нездоровая наивность стала проявляться.
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942
Nik Nik Полчаса назад
Весеннее обострение...?...))
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10
synco Полчаса назад
Кто о чём, а старый еврей о деньгах
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7k
soar Полчаса назад
А если храните больше миллиарда, можете ничего не объяснять, скажите, что друг одолжил.
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20k
иванов дмитрий Полчаса назад
какое совпадение ))))

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0
Валера Петров Полчаса назад
Ну насчет его мозгов легко можно посмотреть то как его прогнозы сбывались (нет).
Задрот великовозрастный, умеющий запоминать всякую херню.
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388k
Алексей 36 минут назад
а казался таким умным бородачом
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27k
Лис 37 минут назад
Хитрожопый лизоблюд. Нехило продался. Хорошо его кто то в Думу протолкнул. Сейчас миллион рублей только звучит красиво, на самом деле это не так уж и много.
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12k
GROMOZEKA 37 минут назад
«Если на руках сумма свыше 1 миллиона в рублях или валюте - нужно сообщить налоговой и объяснить источник этих денег»

Очень занимательно, но есть вопрос - как мусью Онотоле собирается узнать сколько денег хранится у гражданина?
Обыск?
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August

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