Депутат Анатолий Вассерман решил заняться наличными у граждан. Если храните больше миллиона рублей - извольте объяснить, откуда взялись деньги

Анатолий Вассерман - известный знаток, интеллектуал и депутат от «Справедливой России - За правду». Он подготовил законопроект по хранению наличных. Если на руках сумма свыше 1 миллиона в рублях или валюте - нужно сообщить налоговой и объяснить источник этих денег.

Если гражданин отказывается давать пояснения - наличку конфискуют, а он заплатит штраф, в два раза превышающий сумму хранимых денег.