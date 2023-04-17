Депутат Анатолий Вассерман решил заняться наличными у граждан. Если храните больше миллиона рублей - извольте объяснить, откуда взялись деньги

Или получите штраф и конфискацию.
Анатолий Вассерман - известный знаток, интеллектуал и депутат от «Справедливой России - За правду». Он подготовил законопроект по хранению наличных. Если на руках сумма свыше 1 миллиона в рублях или валюте - нужно сообщить налоговой и объяснить источник этих денег.
Если гражданин отказывается давать пояснения - наличку конфискуют, а он заплатит штраф, в два раза превышающий сумму хранимых денег.
Депутат объяснил свою инициативу:
Большие суммы наличных, находящихся на хранении у граждан, как правило, являются следствием деятельности в теневом или даже «чёрном» секторе экономики, а поэтому требуют особого внимания и контроля, что в настоящее время не представляется возможным из-за отсутствия какого-либо правового регулирования в данной сфере. Норма должна действовать для налоговых резидентов, которые не позднее недели со дня появления крупных денежных сумм должны будут уведомить налоговый орган по месту своего учёта об их наличии по форме, утверждённой ФНС. Уведомление может быть подано разными способами по выбору граждан: непосредственно через налоговую инспекцию путём подачи лично; по почте с уведомлением о вручении и описью вложения; онлайн с использованием электронной подписи; через личный кабинет налогоплательщика. Подобный запрет был бы эффективным инструментом борьбы с коррупцией, а также с финансированием экстремистской деятельности.
Источник:
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А по делу - человек, не имеющий семьи и детей, не может быть законодателем в принципе ибо он всю жизнь жил ради себя и нихуа не понимает в проблемах других людей.
Задрот великовозрастный, умеющий запоминать всякую херню.
Очень занимательно, но есть вопрос - как мусью Онотоле собирается узнать сколько денег хранится у гражданина?
Обыск?