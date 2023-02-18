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Посольство Франции в ЦАР записало Пушкина в французы

Посольство Франции в ЦАР записало Пушкина в французы

Автор:
18 февраля 2023 12:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: car   Захарова   МИД РФ   Эрик Жерар   дипломаты   пушкин   франция   
1370
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Страшную весть принес я в твой дом, Надежда! Зови детей! Пушкин, оказывается, великий французский поэт.

Переписывать историю нынче модно. Вот и решило посольство Франции в Центральноафриканской Республике не отставать от мировых трендов.

Посольство, во имя просвещения не знающих, запустило курс лекций, который должен рассказать о самых выдающихся деятелях французской культуры. Вот только на самой первой лекции рассказывали почему-то об Александре Сергеевиче Пушкине, выдав его за "африкано-французского деятеля с русскими корнями".


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По логике получается, что родители Пушкина уехали из России и он сам прожил всю жизнь в Европе и Африке, где, собственно и творил свои нетленки. И не важно, что это полная чушь, его прадед был выходцем из Эфиопии, а она не была колонией Франции, так что присоседиться получается очень плохо.

В российском МИДе уже прокомментировали этот "театр абсурда", назвав все происходящее - новой ненормальностью.


Возможно, французские дипломаты приняли Александра Сергеевича за своего соотечественника только по тому, что он великолепно владел французским языком. Кто-нибудь объясните им, что французом был Жорж Шарль Дантес, от чьей пули и погиб Пушкин.

Если кому интересно, полная родословная Александра Сергеевича тут.

Источник:

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Метки: car   Захарова   МИД РФ   Эрик Жерар   дипломаты   пушкин   франция   
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27  комментариев
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24k
Влад 2 часа назад
Вот ведь незадача, хохлы не успели.
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5k
Crechet 3 минуты назад
Если судить именно о писателях, то по мне принадлежность к той или иной культуре можно определять по тому, на каком языке он творил, чем вдохновлялся и о чем писал. Где жил - даже в меньшей степени причисляет к определенной культуре.
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3k
Alexander Parshuto 5 минут назад
Не, ну а чего, почему евреям можно, а французам нет? Евреи давно Пушкина своим считают на том лишь основании, что один из его предков эфиоп. А эфиопы, как известно нынче, потомки одно из Колен Израилевых... ))
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14k
Ничоси 6 минут назад
Так всё и было. В той же Вселенной Наполеон, будучи этническим казахом напал на Россию из-за того, что его в детстве изнасиловал Чингисхан
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1k
КАКАнгел 8 минут назад
прелесть в том что известны предки Пушкина прям достаточно далеко и подробно . то есть французов там нет и негр был только 1 четко прописанный и учтенный. 1 прадед Абрам (Ибрагим) Петрович Ганнибал . вот хоть расшибись родители Сергей Львович Пушкин и Надежда Осиповна Ганнибал тоже надо сказать на половину Пушкиной по своей матери то есть Саша Пушкин был Пушкиным по 1 деду и по 1 бабке (чудеса дворянской жизни ).
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2k
vijilante 15 минут назад
Когда дурак пьет воду то может утонуть. Тоже самое с наркотиками : когда дурак принимает наркотики,то у него едет к фуям кукуха. Он идёт и всем рассказыват свои чёрно-белые галлюцинации , а по дороге встречает таких-же и они присоединяются и остановить их может только пуля.
Не давайте дуракам наркотики !!!
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37k
Александр 21 минуту назад
А вы зря смеетесь. Лет через 50 так весь мир и будет думать, включая нас самих. Наши "правительство" хоть что то делает с кражей истории? Или наоборот, потворствует?
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2k
Replicant Полчаса назад
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7k
tamin Полчаса назад
Ну через 100 лет, если мы им хребет не сломаем, появится поколения, верящее в это. Аля анальный 2
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7k
Роман 39 минут назад
Неудобно как то с украинскими памятниками Пушкину получилось ...
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31k
Slonyash 43 минуты назад
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306
ruslan d 44 минуты назад
Ну это приятно , так и должно быть в мире искусства , если человек действительно проникает в душу своим творчеством
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4k
Kozlodoev 44 минуты назад
Вообще-то, Эфиопия имеет все основания считаться супердержавой. Во-первых, это колыбель человечества, на её территории зарождалось человечество в каменном веке, предки людей- древние эфиопы. Во-вторых, Пушкин- великий эфиопский поэт.
Какие ещё доказательства вам нужны?

Карочи! СЛАВА ЭФИОПИИ! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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121
Jimmy 47 минут назад
а если нашему посольству написать, что Де Голь с русскими корнями ?
какой у жабоедов будет взрыв пердаков ))
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14k
Kucher 56 минут назад
Довелось мне в командировке с эфиопскими курсантами пообщаться. Так они Александра Сергеича за своего, коренного эфиопа, считают.
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6k
Алекс Крайчек Час назад
Ну так модная ж теория: https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=пушкин дюма один человек&lr=21635&redircnt=1676714492.1https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=пушкин дюма один человек&lr=21635&redircnt=1676714492.1
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12k
..: Атеист :.. Час назад
Ну вот и отлично. Теперь пусть марвел снимет фильм про Пушкина.. которого играет черномазый фрик! и будет полный комплект бредятины.
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ruslan d ..: Атеист :.. 42 минуты назад
ну Пушкин не д'Артаньян , корни все же есть
Netflix аплодирует и расслабляет булки
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ruslan d ..: Атеист :.. 41 минуту назад
Кстати , откуда такие слова , "Черномазый" ? Расист ?
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