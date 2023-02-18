Посольство Франции в ЦАР записало Пушкина в французы

Страшную весть принес я в твой дом, Надежда! Зови детей! Пушкин, оказывается, великий французский поэт.
Переписывать историю нынче модно. Вот и решило посольство Франции в Центральноафриканской Республике не отставать от мировых трендов.
Посольство, во имя просвещения не знающих, запустило курс лекций, который должен рассказать о самых выдающихся деятелях французской культуры. Вот только на самой первой лекции рассказывали почему-то об Александре Сергеевиче Пушкине, выдав его за "африкано-французского деятеля с русскими корнями".
По логике получается, что родители Пушкина уехали из России и он сам прожил всю жизнь в Европе и Африке, где, собственно и творил свои нетленки. И не важно, что это полная чушь, его прадед был выходцем из Эфиопии, а она не была колонией Франции, так что присоседиться получается очень плохо.
В российском МИДе уже прокомментировали этот "театр абсурда", назвав все происходящее - новой ненормальностью.
Возможно, французские дипломаты приняли Александра Сергеевича за своего соотечественника только по тому, что он великолепно владел французским языком. Кто-нибудь объясните им, что французом был Жорж Шарль Дантес, от чьей пули и погиб Пушкин.
Если кому интересно, полная родословная Александра Сергеевича тут.
Источник:
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Не давайте дуракам наркотики !!!
Какие ещё доказательства вам нужны?
Карочи! СЛАВА ЭФИОПИИ! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
какой у жабоедов будет взрыв пердаков ))