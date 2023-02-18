Посольство Франции в ЦАР записало Пушкина в французы

По логике получается, что родители Пушкина уехали из России и он сам прожил всю жизнь в Европе и Африке, где, собственно и творил свои нетленки. И не важно, что это полная чушь, его прадед был выходцем из Эфиопии, а она не была колонией Франции, так что присоседиться получается очень плохо.

В российском МИДе уже прокомментировали этот "театр абсурда", назвав все происходящее - новой ненормальностью.