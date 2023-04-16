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Нейромастер визуализировал знаменитые песни группы «Ария», погрузив нас в атмосферу настоящего рока

Нейромастер визуализировал знаменитые песни группы «Ария», погрузив нас в атмосферу настоящего рока

Автор:
16 апреля 2023 09:10
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Музыка   ария   забавно   нейросеть   песня   рок   фото   
157
11

Если вы любитель рока, то скорее всего вас не обошла стороной легендарная группа «Ария» с их проникновенными песнями. И, конечно, при прослушивании треков, у каждого возникает свой образ.

Нейромастер Егор Фецич задал нейросети непростую задачку, предложив визуализировать знаменитые песни «Арии». Итак, включаем музыку и наслаждаемся визуализацией от искусственного интеллекта!


Я свободен

×
×

Надо мною тишина, небо полное дождя.
Дождь проходит сквозь меня, но боли больше нет!
Под холодный шёпот звёзд — мы сожгли последний мост.
И всё в бездну сорвалось. Свободным стану я — от зла и от добра.

Моя душа была на лезвии ножа!


Осколок льда


Я любил и ненавидел,
Но теперь душа пуста,
Всё исчезло, не оставив и следа,
И не знает боли в груди осколок льда…


Небо тебя найдёт


Ты совсем одна, ты в тупике
В душной неволе
Быть его рабой на поводке
Ты не смогла…
Ты не смогла, в сердце игла
Полная боли
И зовут тебя, там вдалеке
Колокола


Возьми моё сердце


Возьми моё сердце, возьми мою душу —
Я так одинок в этот час, что хочу умереть.
Мне некуда деться, свой мир я разрушил —
По мне плачет только свеча на холодной заре.


Ангельская пыль


На краю обрыва, за которым вечность
Ты стоишь один во власти странных грёз
И, простившись с миром, хочешь стать беспечным
Поиграть с огнём нездешних грёз


Потерянный рай

От края до края небо в огне сгорает
И в нём исчезают все надежды и мечты,
Но ты засыпаешь, и ангел к тебе слетает,
Смахнёт твои слезы, и во сне смеёшься ты.

3асыпай на руках у меня, засыпай,
Засыпай под пенье дождя,
Далеко, там где неба кончается край,
Ты найдёшь потерянный рай.


Штиль

Штиль – ветер молчит
Упал белой чайкой на дно
Штиль – наш корабль забыт
Один, в мире скованном сном…


Химера

Ты уходишь от погонь сквозь кордоны, сквозь огонь.
Свет в глаза, рычаг в ладонь, но цель твоя — химера.


Колизей

Словно псы, что дерутся за кость,
Обречённые рвут друг другу плоть.
В их глазах не азарт и не злость,
Ничего кроме боли


Беспечный ангел

Ты летящий вдаль, вдаль ангел
Ты летящий вдаль, вдаль ангел
Но ад стал союзником рая в ту ночь
Против тебя одного
Ты летящий вдаль, вдаль ангел
Ты летящий вдаль беспечный ангел

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Метки: Музыка   ария   забавно   нейросеть   песня   рок   фото   
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MadShark 18 минут назад
Ну.. такое себе. По большей части со смыслом никак не соотносится
Особенно "Химера"
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73
Dront75 Час назад
Пальцы считать нейросеть так и не научилась..
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202
Виталий Понаморев Час назад
Однотипное унылое г....но!
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5k
Горожанин Час назад
"Нейромастер"...
----------------------


Нейролибералы. Нейрогеи. Нейродураки и нейроидиоты. Ждём)))
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30k
Владимир 2 часа назад
Едрит Мадрид, эта рука.. Мои глоза..
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