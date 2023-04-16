Нейромастер визуализировал знаменитые песни группы «Ария», погрузив нас в атмосферу настоящего рока

Надо мною тишина, небо полное дождя.

Дождь проходит сквозь меня, но боли больше нет!

Под холодный шёпот звёзд — мы сожгли последний мост.

И всё в бездну сорвалось. Свободным стану я — от зла и от добра.

Моя душа была на лезвии ножа!