Нейромастер визуализировал знаменитые песни группы «Ария», погрузив нас в атмосферу настоящего рока

Если вы любитель рока, то скорее всего вас не обошла стороной легендарная группа «Ария» с их проникновенными песнями. И, конечно, при прослушивании треков, у каждого возникает свой образ.
Нейромастер Егор Фецич задал нейросети непростую задачку, предложив визуализировать знаменитые песни «Арии». Итак, включаем музыку и наслаждаемся визуализацией от искусственного интеллекта!
Я свободен
Надо мною тишина, небо полное дождя.
Дождь проходит сквозь меня, но боли больше нет!
Под холодный шёпот звёзд — мы сожгли последний мост.
И всё в бездну сорвалось. Свободным стану я — от зла и от добра.
Моя душа была на лезвии ножа!
Осколок льда
Я любил и ненавидел,
Но теперь душа пуста,
Всё исчезло, не оставив и следа,
И не знает боли в груди осколок льда…
Небо тебя найдёт
Ты совсем одна, ты в тупике
В душной неволе
Быть его рабой на поводке
Ты не смогла…
Ты не смогла, в сердце игла
Полная боли
И зовут тебя, там вдалеке
Колокола
Возьми моё сердце
Возьми моё сердце, возьми мою душу —
Я так одинок в этот час, что хочу умереть.
Мне некуда деться, свой мир я разрушил —
По мне плачет только свеча на холодной заре.
Ангельская пыль
На краю обрыва, за которым вечность
Ты стоишь один во власти странных грёз
И, простившись с миром, хочешь стать беспечным
Поиграть с огнём нездешних грёз
Потерянный рай
От края до края небо в огне сгорает
И в нём исчезают все надежды и мечты,
Но ты засыпаешь, и ангел к тебе слетает,
Смахнёт твои слезы, и во сне смеёшься ты.
3асыпай на руках у меня, засыпай,
Засыпай под пенье дождя,
Далеко, там где неба кончается край,
Ты найдёшь потерянный рай.
Штиль
Штиль – ветер молчит
Упал белой чайкой на дно
Штиль – наш корабль забыт
Один, в мире скованном сном…
Химера
Ты уходишь от погонь сквозь кордоны, сквозь огонь.
Свет в глаза, рычаг в ладонь, но цель твоя — химера.
Колизей
Словно псы, что дерутся за кость,
Обречённые рвут друг другу плоть.
В их глазах не азарт и не злость,
Ничего кроме боли
Беспечный ангел
Ты летящий вдаль, вдаль ангел
Ты летящий вдаль, вдаль ангел
Но ад стал союзником рая в ту ночь
Против тебя одного
Ты летящий вдаль, вдаль ангел
Ты летящий вдаль беспечный ангел
Источник:
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Особенно "Химера"
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