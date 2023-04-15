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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 апреля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 апреля

Автор:
15 апреля 2023 21:36
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3144
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Та самая подборка мемов, о которой все ничего не слышали и никогда больше не услышат. Каждое новостное издание могло бы осветить анонс данного поста, но не стало этого делать. И поделом им...
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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5  комментариев
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6k
Дмитрий Час назад
Создатели подобных тем обленились в край! Берёшь половину картинок из последних 2-3 дней, добавляешь к ним ещё пяток за последний месяц и вуаля!!! Тема готова! Ни чего, что всё уже сто раз смотрено!!!
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19k
Robin Hood 21 минуту назад
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5k
magic32 Полчаса назад
этот " Свежак за 15 апреля " - протух уже несколько лет тому назад
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54k
Олег 39 минут назад
никифоридис! Твой писюн даже клещ не найдёт, а девки в парке еще и поржут! Юмор это не твоё! Не льсти себе
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503
Victor Час назад
а если укусит змея подколодная за колбасы богатырские - клянёмся тот яд отсосать... с) комеди Клаб
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Никифоридис

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