Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 апреля

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Та самая подборка мемов, о которой все ничего не слышали и никогда больше не услышат. Каждое новостное издание могло бы осветить анонс данного поста, но не стало этого делать. И поделом им...
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