Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 апреля

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Осторожно, в сегодняшней подборке превышен уровень мемов с куличами и яйцами. А ещё 16 апреля был создан первый в России профсоюз. Кстати, это та самая подборка, завершающая не самую плохую неделю в этом году.
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