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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 апреля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 апреля

Автор:
17 апреля 2023 20:59
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3736
20
Если бы человечество вкладывало столько же сил в медицину и научные исследования, сколько тратит на мемы, мы бы уже имели лекарство от рака и космические лифты. Ну а пока... у нас есть отменные мемы.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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8  комментариев
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12k
GROMOZEKA Полчаса назад
Какой нахрен Ш?
Любой дурак знает что это Е!!!


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9k
Copycat Полчаса назад
Комментарий к фото
меня раздражает когда у меня на компе открыто что то что по факту мне уже не нужно - всё закрываю по этому у меня редко когда больше 7ми вкладок одновременно, всё чем постоянно пользуюсь уже давно в кликовой доступности сидит в закладках
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9k
Copycat Полчаса назад
Комментарий к фото
интересно будут ли комменты про "носки в сандалиях" и так же интересно знают ли эти люди про то откуда пошла тема упрекать в этом людей
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1k
DDM 48 минут назад
Не свежак, а трешак!
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2k
Артур Котовой Час назад
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Вот же собака сутулая!
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Никифоридис

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