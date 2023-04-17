Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 апреля

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Если бы человечество вкладывало столько же сил в медицину и научные исследования, сколько тратит на мемы, мы бы уже имели лекарство от рака и космические лифты. Ну а пока... у нас есть отменные мемы.
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