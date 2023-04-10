Ларс Порсена: этрусский правитель или инопланетянин?

Даже среди странных сооружений древности эта архитектурная конструкция занимает особое место.
В гробнице этрусского короля Ларса Порсены даже лишённый воображения и фантазии человек опознает космический корабль, расположенный на вершине пяти пирамидальных обелисков.
Правил Порсена в конце 6 века до н.э. в городе Клузий. А место последнего упокоения правителя поражает фундаментальностью, ведь высота на 60 метров превысила Великую пирамиду, высота которой больше 140 метров. Находилось это величественное сооружение на территории современной Италии, в юго-восточной части Тосканы.
Римский автор Марк Варрон описал сооружение со ссылкой на Плиния Старшего следующим образом:
Порсена был похоронен под городом Клузиум на том месте, где он построил квадратный памятник из обработанных камней. Каждая сторона была 90 метров в длину и 15 метров в высоту, а под основанием находился неразрывный лабиринт, в который, если кто-нибудь войдёт без малейшего намека на нитку, он никогда не сможет найти выхода.
Над этим квадратным зданием возвышаются пять пирамид, по одной в каждом углу и одна в центре, 22 метра в ширину у основания и 44 метра высотой. Эти пирамиды настолько сужаются по форме, что на вершине всех их вместе поддерживается медный шар, а на нем снова петасус, от которых на цепях подвешены колокольчики. Они издают звенящий звук, когда их раздувает ветер, как это было в былые времена в Додоне.
На этом глобусе есть еще четыре пирамиды, каждая по 30 метров высотой, а над ними возвышается площадка, на которой находятся еще пять пирамид.
Судя по описанию, гробница действительно могла бы занять достойное место в перечне чудес света. Почему могла? Поскольку она, к сожалению, не сохранилась до наших дней. Фундаментальный объект мог быть разрушен одновременно с самим городом. И сделал это римский военачальник Луций Корнелий Сулла. О причинах поступка ничего неизвестно по причине давности лет.
Вторая возможная причина – как раз пресловутый неформат. Слишком уж не соответствовало сооружение существовавшим стандартам. А всё, что выходит за общепринятые рамки, всегда пугает людей.
Некоторые исследователи, к примеру, Анджело Кортеновис, живший в XVIII веке, выдвигали и довольно абсурдные теории. В частности, о том, что мавзолей был опасным оружием и мог искусственным путём создавать молнии. По этой причине его и могли стереть с лица земли.
А лабиринт под зданием может существует и по сей день, ожидая, когда энтузиасты отыщут его под километровым слоем почвы и дерзнут войти, чтобы познать секреты древних подземелий.
Источник:
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Главное - нитку не забыть))