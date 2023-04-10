FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Тайны и загадки 392 поста • 248 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Тайны и загадки
Ларс Порсена: этрусский правитель или инопланетянин?

Ларс Порсена: этрусский правитель или инопланетянин?

Автор:
10 апреля 2023 12:25
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Культура   Ларс Порсена   архитектура   гробница   интересно   история   мавзолей   правитель   сооружение   чудо   
927
6

Даже среди странных сооружений древности эта архитектурная конструкция занимает особое место.

В гробнице этрусского короля Ларса Порсены даже лишённый воображения и фантазии человек опознает космический корабль, расположенный на вершине пяти пирамидальных обелисков.

×
×

Правил Порсена в конце 6 века до н.э. в городе Клузий. А место последнего упокоения правителя поражает фундаментальностью, ведь высота на 60 метров превысила Великую пирамиду, высота которой больше 140 метров. Находилось это величественное сооружение на территории современной Италии, в юго-восточной части Тосканы.

Римский автор Марк Варрон описал сооружение со ссылкой на Плиния Старшего следующим образом:

Порсена был похоронен под городом Клузиум на том месте, где он построил квадратный памятник из обработанных камней. Каждая сторона была 90 метров в длину и 15 метров в высоту, а под основанием находился неразрывный лабиринт, в который, если кто-нибудь войдёт без малейшего намека на нитку, он никогда не сможет найти выхода.

Над этим квадратным зданием возвышаются пять пирамид, по одной в каждом углу и одна в центре, 22 метра в ширину у основания и 44 метра высотой. Эти пирамиды настолько сужаются по форме, что на вершине всех их вместе поддерживается медный шар, а на нем снова петасус, от которых на цепях подвешены колокольчики. Они издают звенящий звук, когда их раздувает ветер, как это было в былые времена в Додоне.

На этом глобусе есть еще четыре пирамиды, каждая по 30 метров высотой, а над ними возвышается площадка, на которой находятся еще пять пирамид.

Судя по описанию, гробница действительно могла бы занять достойное место в перечне чудес света. Почему могла? Поскольку она, к сожалению, не сохранилась до наших дней. Фундаментальный объект мог быть разрушен одновременно с самим городом. И сделал это римский военачальник Луций Корнелий Сулла. О причинах поступка ничего неизвестно по причине давности лет.

Вторая возможная причина – как раз пресловутый неформат. Слишком уж не соответствовало сооружение существовавшим стандартам. А всё, что выходит за общепринятые рамки, всегда пугает людей.

Некоторые исследователи, к примеру, Анджело Кортеновис, живший в XVIII веке, выдвигали и довольно абсурдные теории. В частности, о том, что мавзолей был опасным оружием и мог искусственным путём создавать молнии. По этой причине его и могли стереть с лица земли.

А лабиринт под зданием может существует и по сей день, ожидая, когда энтузиасты отыщут его под километровым слоем почвы и дерзнут войти, чтобы познать секреты древних подземелий.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Тайны и загадки"
Метки: Культура   Ларс Порсена   архитектура   гробница   интересно   история   мавзолей   правитель   сооружение   чудо   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Едондер пуп 40 минут назад
"...энтузиасты отыщут его под километровым слоем почвы и дерзнут войти..."
Главное - нитку не забыть))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

79458



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Наша мамаша: гордые собаки, демонстрирующие своих отпрысков
Наша мамаша: гордые собаки, демонстрирующие своих отпрысков
Говорите прямо... Ещё прямее! Всё о намёках
Говорите прямо... Ещё прямее! Всё о намёках
Набирающие популярность в сообществах
Как выглядят богатейшие люди планеты: фото десяти главных богачей старше 50 лет
Как выглядят богатейшие люди планеты: фото десяти главных богачей старше 50 лет
Сила Фишек
Сила Фишек
Воры пробрались в магазин Apple через туалет
Воры пробрались в магазин Apple через туалет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный план

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Прикол#в мире#аварии#авто аварии#собака#картинки#позитив#шоу бизнес
#Юмор#факты#интересно#дтп#автомобили#автомир#машина#кино#Приколы#Ynews
#СССР#Фотографии#животные#интересное#США#подборка#дети#милота#убийство#Жизнь
Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет» Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет» Как семь великих дворцов выглядели в зените славы Как семь великих дворцов выглядели в зените славы Остров, где не ведают старости и смерти Остров, где не ведают старости и смерти Русский финн, который построил Городок чекистов в Свердловске: удивительная история Ивана Антонова Русский финн, который построил Городок чекистов в Свердловске: удивительная история Ивана Антонова Мистические жители Петербурга Мистические жители Петербурга 35 интересных зданий, потерянных во времени 35 интересных зданий, потерянных во времени

На что жалуетесь?

Вернуться