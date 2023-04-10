Ларс Порсена: этрусский правитель или инопланетянин?

Римский автор Марк Варрон описал сооружение со ссылкой на Плиния Старшего следующим образом:

Порсена был похоронен под городом Клузиум на том месте, где он построил квадратный памятник из обработанных камней. Каждая сторона была 90 метров в длину и 15 метров в высоту, а под основанием находился неразрывный лабиринт, в который, если кто-нибудь войдёт без малейшего намека на нитку, он никогда не сможет найти выхода.

Над этим квадратным зданием возвышаются пять пирамид, по одной в каждом углу и одна в центре, 22 метра в ширину у основания и 44 метра высотой. Эти пирамиды настолько сужаются по форме, что на вершине всех их вместе поддерживается медный шар, а на нем снова петасус, от которых на цепях подвешены колокольчики. Они издают звенящий звук, когда их раздувает ветер, как это было в былые времена в Додоне.

На этом глобусе есть еще четыре пирамиды, каждая по 30 метров высотой, а над ними возвышается площадка, на которой находятся еще пять пирамид.