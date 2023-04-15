Набатейцы строили удивительные города в древней пустыне

Они считают, что те, кто владеет домами и садами, сильно рискуют. Потому что найдется кто-то сильный, кто захочет их подчинить.

Набатеи любят свободу. И если приходит сильный враг - они укрываются в пустыне. Пустыня для них - крепость. Они уходят туда, где нет воды и никто их не может догнать. У самих же набатейцев есть заранее заготовленные подземные резервуары с водой.

Они закрывают эти резервуары, и снаружи невозможно обнаружить - дверь к ним засыпана песком. Но они помечают их знаками, которые они хорошо знают, но для других неузнаваемы.

Основная пища - мясо и молоко. Из растительной пищи - очень любят перец. А их любимый напиток делается из дикого меда и воды.

Также набатейцы были грамотным, образованным народом. С учетом их профессии - вполне объяснимо. Именно потребность вести бухгалтерию стимулировала в те годы письменность.