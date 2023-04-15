Набатейцы строили удивительные города в древней пустыне

На фото — древний город Хегра. Построен в 1 веке до н. э., находится на территории современной Саудовской Аравии.
Когда-то здесь был полноценный город, теперь остался только комплекс захоронений.
Хегра (второе название - Мадаин-Салех), находится в пустыне. Но в древности это был процветающий город. Он располагался на ключевом международном торговом пути.
Два богатых государства - Древний Египет и Селевкиды (Сирийское царство, основанное Александром Македонским) вели активную торговлю, и через эти края пролегали караванные пути.
Город был построен так называемыми набатейцами.
Набатейское царство
Группа арабских племен стала объединяться примерно в III веке до нашей эры. И было создано Набатейское царство, которое находилось на территории современных Иордании, Израиля, Сирии и Саудовской Аравии.
Столицей царства была знаменитая Петра.
Петра и Хегра удачно расположились на середине караванного маршрута через жаркую Аравийскую пустыню. Торговцы находили здесь долгожданное пристанище. Пополняли запасы воды и пищи.
Набатеи считались очень эффективными торговцами. Кроме "купи-продай" они также выстраивали налоговую политику так, чтобы стимулировать торговцев проходить через их города. На других маршрутах с торговцев собирали налогов намного больше. И им стало экономически выгодно проходит через Хегру и Петру.
Еще одно неоспоримое преимущество - защита. Набатейцы возводили крепости вдоль торговых маршрутов. Это давало гарантию безопасности для торговцев. Набатейцы взимали за это отдельную плату, но для торговцев сделка была выгодной. Это гораздо лучше, чем нанимать войско телохранителей. А набатейцы сделали караванный маршрут максимально безопасным.
Желтым цветом выделена территория Римской империи при максимальном расцвете. Красным - Набатейское царство, которое присоединил император Траян
По мнению ученых, одна из главных причин, которая позволила возвыситься именно набатейцам среди других местных племен стал контроль над водой.
Места здесь крайне засушливые. Набатеи организовали сложную систему транспортировки и хранения воды, которая не имела себе равных. Этот район подвержен внезапным наводнениям. Набатейцы создали продуманную систему, которая включала строительство плотин, цистерн и акведуков. И они смогли создать здесь искусственный оазис. Наличие постоянного источника воды и сделало набатейцев самым могущественным королевством в регионе.
Древнегреческий историк Диодор Сицилийский отзывался о набатейцах с большим уважением. Приведу вольный пересказ из его книги XIX:
Набатейцы живут под открытым небом. Они утверждают, что их родина - дикая местность. Одни из них разводят верблюдов, другие пасут овец.
Они не любят сажать зерно и плодоносящие деревья. Набатейцы не употребляют вино и не строят дома.
Они считают, что те, кто владеет домами и садами, сильно рискуют. Потому что найдется кто-то сильный, кто захочет их подчинить.
Набатеи любят свободу. И если приходит сильный враг - они укрываются в пустыне. Пустыня для них - крепость. Они уходят туда, где нет воды и никто их не может догнать. У самих же набатейцев есть заранее заготовленные подземные резервуары с водой.
Они закрывают эти резервуары, и снаружи невозможно обнаружить - дверь к ним засыпана песком. Но они помечают их знаками, которые они хорошо знают, но для других неузнаваемы.
Основная пища - мясо и молоко. Из растительной пищи - очень любят перец. А их любимый напиток делается из дикого меда и воды.
Также набатейцы были грамотным, образованным народом. С учетом их профессии - вполне объяснимо. Именно потребность вести бухгалтерию стимулировала в те годы письменность.
Однако с веками сокровища Набатейской империи все росли. И с мешками, полными монет, по пустыне особо не побегаешь. Набатейцы перешли на более оседлый образ жизни и стали уязвимой мишенью.
В 105 году император Траян захватил Набатейское царство и присоединил к Римской империи. Несмотря на крепости, набатейцы не могли дать достойный отпор римлянам, поскольку сильно проигрывали и в численности и в опыте ведения боевых действий.
Интеграция в Римскую империю не пошла на пользу набатейцам.
Пальму первенства перехватил сирийский город Пальмира, который стал стремительно развиваться. Пальмира стала центром торговли и начала притягивать к себе караваны.
В третьем веке Хегра и Петра окончательно пришли в упадок, так как торговые пути сменили маршруты. Караваны стали обходить этот город стороной. В итоге жители город покинули. А сильное землетрясение в 363 году нашей эры окончательно положило конец этим городам. Люди их покинули и они стали яркой достопримечательностью древнего мира, которая дошла до нас сквозь века.
Источник:
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Набатейцы живут под открытым небом. Они утверждают, что их родина - дикая местность. Одни из них разводят верблюдов, другие пасут овец
Очень интересно , чем пастухи СТРОИЛИ все это ??? Молотком и зубилом ? Откуда у пастухов молоток и зубило ?
Я так думаю что кочевники нашли это все от предыдущих цивилизаций и там поселились .