Как погиб последний европейский рыцарь Пьер Террайль де Баярд

Он был настоящий легендой, но столкнулся с техническим прогрессом и проиграл.
В Средневековье на звание “эталонного” рыцаря претендовали многие. Уильям Маршал, Раймунд VI, Ульрих фон Лихтенштейн и другие славные воины. Каждый из них отметился подвигами и победами на рыцарских турнирах, а их жизнь воспевали в поэмах и приводили в пример юношам.
Но даже среди этих громких имён выделяется Пьер Террайль де Баярд - он считается последним европейским рыцарем. Воин запросто общался с Папой Римским и ходил на приёмы к французским королям Карлу VIII и Людовику XII.
Уже при жизни де Баярда окружал ореол легенд. Например, что в 1503 году он в одиночку сдерживал сотню испанских всадников в сражении при Гарильяно. Якобы рыцарь занял позицию на узком мосту и не пропускал неприятеля до тех пор, пока не подоспела подмога.
Ни подтвердить, ни опровергнуть это нельзя, но история сильно напоминает фантастический рассказ. Хотя он сильно взбудоражил высшие круги европейского общества и сделал де Баярда знаменитым.
После того эпизода на мосту, рыцарь воевал где только можно и сражался отчаянно. Дважды попадал в плен: сначала к англичанам, затем к испанцам. Оба раза были похожи не на пленение, а на встречу друзей - Пьера поили вином, кормили дичью и обхаживали как дорогого гостя. Когда за него привозили выкуп - отпускали и провожали в сопровождении вооружённого эскорта.
Ну а погиб он, как и полагается настоящему рыцарю - в бою.
В 1513 году, в сражении при Сезаре ему выстрелили в спину из аркебузы, продырявили доспехи и сбросили с лошади. Гордый рыцарь умер на месте. Человек, который побеждал всех своих противников, не выдержал схватки с техническим прогрессом.
Его гибель считается окончанием эпохи рыцарства. Вооружение стало стремительно развиваться, армии перестраивались, и в них уже не было места для мужиков с огромными двуручными мечами. Люди, которые ещё недавно были воинской элитой, стали историей и героями рыцарских романов.
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