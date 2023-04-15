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Как погиб последний европейский рыцарь Пьер Террайль де Баярд

Как погиб последний европейский рыцарь Пьер Террайль де Баярд

Автор:
15 апреля 2023 00:52
Сообщество : RealFishki
Метки: Пьер Террайль де Баярд   аркебуза   вооружение   доспехи   рыцарь   средневековье   
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Он был настоящий легендой, но столкнулся с техническим прогрессом и проиграл.

В Средневековье на звание “эталонного” рыцаря претендовали многие. Уильям Маршал, Раймунд VI, Ульрих фон Лихтенштейн и другие славные воины. Каждый из них отметился подвигами и победами на рыцарских турнирах, а их жизнь воспевали в поэмах и приводили в пример юношам.

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Но даже среди этих громких имён выделяется Пьер Террайль де Баярд - он считается последним европейским рыцарем. Воин запросто общался с Папой Римским и ходил на приёмы к французским королям Карлу VIII и Людовику XII.

Уже при жизни де Баярда окружал ореол легенд. Например, что в 1503 году он в одиночку сдерживал сотню испанских всадников в сражении при Гарильяно. Якобы рыцарь занял позицию на узком мосту и не пропускал неприятеля до тех пор, пока не подоспела подмога.

Ни подтвердить, ни опровергнуть это нельзя, но история сильно напоминает фантастический рассказ. Хотя он сильно взбудоражил высшие круги европейского общества и сделал де Баярда знаменитым.

После того эпизода на мосту, рыцарь воевал где только можно и сражался отчаянно. Дважды попадал в плен: сначала к англичанам, затем к испанцам. Оба раза были похожи не на пленение, а на встречу друзей - Пьера поили вином, кормили дичью и обхаживали как дорогого гостя. Когда за него привозили выкуп - отпускали и провожали в сопровождении вооружённого эскорта.

Ну а погиб он, как и полагается настоящему рыцарю - в бою.

В 1513 году, в сражении при Сезаре ему выстрелили в спину из аркебузы, продырявили доспехи и сбросили с лошади. Гордый рыцарь умер на месте. Человек, который побеждал всех своих противников, не выдержал схватки с техническим прогрессом.

Его гибель считается окончанием эпохи рыцарства. Вооружение стало стремительно развиваться, армии перестраивались, и в них уже не было места для мужиков с огромными двуручными мечами. Люди, которые ещё недавно были воинской элитой, стали историей и героями рыцарских романов.

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Метки: Пьер Террайль де Баярд   аркебуза   вооружение   доспехи   рыцарь   средневековье   
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Wertos 55 минут назад
Ну и погиб он в 58 !
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