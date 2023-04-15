Как погиб последний европейский рыцарь Пьер Террайль де Баярд

Но даже среди этих громких имён выделяется Пьер Террайль де Баярд - он считается последним европейским рыцарем. Воин запросто общался с Папой Римским и ходил на приёмы к французским королям Карлу VIII и Людовику XII.

Уже при жизни де Баярда окружал ореол легенд. Например, что в 1503 году он в одиночку сдерживал сотню испанских всадников в сражении при Гарильяно. Якобы рыцарь занял позицию на узком мосту и не пропускал неприятеля до тех пор, пока не подоспела подмога.