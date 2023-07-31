Прыжок, породивший способного видеть звуки гения

В больнице диагностировали сотрясение и рекомендовали несколько дней провести в постели. Амато погрузился в какой-то странный нездоровый сон, который с небольшими перерывами продлился почти неделю.

Когда Дерек пришёл в себя, то уже не был прежним. Его сознание, голову, душу наполняла музыка. Мужчина был совершенно далёк от неё за исключением неудачных экспериментов с гитарой в юности. А после пробуждения перед глазами проносились живые прямоугольники – чёрные и белые. Клавиши фортепиано. Он в жизни не сидел за клавишами, но что-то толкало его попробовать. Дерек отправился к другу, у которого дома был инструмент. Сел и… Выдал такое, чего не ожидал ни сам, ни окружающие.