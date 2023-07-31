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Прыжок, породивший способного видеть звуки гения

Прыжок, породивший способного видеть звуки гения

Автор:
31 июля 2023 16:08
Сообщество : Истории
Метки: Гений   Дерек Амато   Музыка   Травма   звук   композитор   савант   слух   случай   творчество   
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Живёт себе человек. Вполне себе средних, а где-то даже и ниже того способностей. А потом ныряет в бассейн и становится гением. Роскошный сюжет для книги или фильма, не так ли? Между тем как это совершенно реальная история.

В 2000-х, когда обычному американцу Дереку Амато было в районе 35  лет, он благополучно потерял небольшой бизнес, а вместе с ним все деньги и даже жильё. Парень перебивался случайными заработками, жил в машине, питался дешёвым фастфудом. В плохие дни даже голодал. Однажды – 27 октября 2006 года друзья пригласили его на тусовку. Компания развлекалась, пиная мячик вокруг бассейна. Дерек не рассчитал сил и упал прямо в бассейн во время очередной передачи. Мужчина очень неудачно ударился головой о покрытие, с трудом выбрался и прямо на бортике потерял сознание.

В больнице диагностировали сотрясение и рекомендовали несколько дней провести в постели. Амато погрузился в какой-то странный нездоровый сон, который с небольшими перерывами  продлился почти неделю.

Когда Дерек пришёл в себя, то уже не был прежним. Его сознание, голову, душу наполняла музыка. Мужчина был совершенно далёк от неё за исключением неудачных экспериментов с гитарой в юности. А после пробуждения перед глазами проносились живые прямоугольники – чёрные и белые. Клавиши фортепиано. Он в жизни не сидел за клавишами, но что-то толкало его попробовать. Дерек отправился к другу, у которого дома был инструмент. Сел и… Выдал такое, чего не ожидал ни сам, ни окружающие.

И это была не лёгкая импровизация, а полностью структурированное музыкальное произведение. Из-за фортепиано он поднялся только спустя шесть часов.

Новость о внезапно проявившемся таланте быстро распространилась среди друзей Дерека. Один из них организовал встречу с представителями музыкальной индустрии. Те, не особенно веря сначала, впечатлились самородком и дали ему шанс, организовав первый концерт.

Из-за травмы американец частично потерял слух. Но приобрёл гораздо больше – способность видеть музыку, придавая ей понятную и для остальных форму. Медики считают, что в случае с Дереком имеет место синдром  саванта. Люди с ним имеют «остров гениальности» – выдающиеся способности в одной или нескольких областях знаний, контрастирующие с общей ограниченностью личности. Но приобретённый, что в отличие от врождённого, крайне редкое явление.

Вчерашний неудачник стал гением. Сейчас Дерек – успешный востребованный музыкант. Его первый альбом вышел в 2006 году, а спустя три года и второй. Он ездит с концертами по стране и за её пределы, участвует в телешоу. Премия «Независимый художник – 2007» открыла перед музыкантом новые перспективы.

Получается, что если правильно нырнуть и удариться, то любой заурядный человек может выпустить на поверхность внутреннего гения. А вы бы хотели приобрести особые способности в какой-то области?

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Метки: Гений   Дерек Амато   Музыка   Травма   звук   композитор   савант   слух   случай   творчество   
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3k
poбт Час назад
ну хоть бы музло приложил
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10k
Green Полчаса назад
Примитивная хунья на 4х аккордах.
Видать недостаточно сильно приложился.
Ссылка www.youtube.com
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34k
АнтонПолднев Час назад
Ну я был свидетелем такого же случая открытия таланта. У меня сосед вообще не пил, а однажды об пенёк башкой саданулся и потом заливать так, что уши заворачивались.
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