50 малоизвестных фотографий знаменитостей XX века

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ХХ век подарил миру огромное количество суперзвезд. Вспомните Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Мухаммеда Али, Сальвадора Дали и всех замечательных людей, которые оставили свой след в истории человечества. Сегодня мы прогуляемся по историческому залу славы с редкими и красивыми фотографиями известных исполнителей и художников, политиков и спортсменов.
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8. Луи Армстронг играет на трубе для своей жены Люсиль перед Большим Сфинксом и пирамидами в Гизе, Египет
23. Танец принцессы Дианы с Джоном Траволтой на официальном обеде в Белом доме, 9 ноября 1985 года
28. The Beatles, 1957 год. Джону Леннону — 16 лет, Джорджу Харрисону и Полу Маккартни — 15 лет
38. Одна из самых красивых/настоящих фотографий Мэрилин Монро, сделанная Ричардом Аведоном. Он застал ее врасплох
44. Урсула Андресс и Шон Коннери загорают на Багамах во время съемок фильма «Доктор Ноу» (1961)
Источник: — переведено специально для fishki.net
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и Руп Зеленый
родились в 1988 и 1989 в "благословенной англии"
есть серьезные подозрения ,что у них вообще нет изначально черно-белых фотографий.
разве что, какая, студийка 2000-х годов, но и там скорее конвертированные цветные исходники
а тут, прямо таки древность, времен Мерелин Монры