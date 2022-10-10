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50 малоизвестных фотографий знаменитостей XX века

50 малоизвестных фотографий знаменитостей XX века

Автор:
10 октября 2022 17:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливудские звезды   звезды   знаменитости   известные люди   селебрити   фотографии звезд   фотографии знаменитостей   шоу бизнеc   
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ХХ век подарил миру огромное количество суперзвезд. Вспомните Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Мухаммеда Али, Сальвадора Дали и всех замечательных людей, которые оставили свой след в истории человечества. Сегодня мы прогуляемся по историческому залу славы с редкими и красивыми фотографиями известных исполнителей и художников, политиков и спортсменов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливудские звезды   звезды   знаменитости   известные люди   селебрити   фотографии звезд   фотографии знаменитостей   шоу бизнеc   
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4  комментария
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6k
alessandrok 9 минут назад
Элизабет здесь хорроша))
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−41
Чугайкинд 17 минут назад
Монро страшшшшная шопестец... только лорисофэн и мудидур страшнее...
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26k
фрол фомич Полчаса назад
А где же Моника?
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2k
bgv 41 минуту назад
Дэн Красная Скала
и Руп Зеленый
родились в 1988 и 1989 в "благословенной англии"
есть серьезные подозрения ,что у них вообще нет изначально черно-белых фотографий.
разве что, какая, студийка 2000-х годов, но и там скорее конвертированные цветные исходники
а тут, прямо таки древность, времен Мерелин Монры
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