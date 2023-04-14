18 наглядных примеров вивипарии

Природа любит и умеет удивлять человека. Иногда складывается впечатление, что у неё для нас припасено ещё множество интересных фокусов в кармане. Например, вы когда-нибудь слышали о таком явлении, как вивипария? Нет? Тогда вы пришли по адресу. Сейчас во всём разберёмся.

Согласно научному определению, вивипария — это прорастание семян в ещё не дозревших плодах, не утративших физиологическую связь с материнским растением. Выглядит это зрелище довольно необычно и местами даже жутковато. Человек, не знающих о подобном чуде, может решить, что это какая-то болезнь или аномалия. На самом деле тут всё природно. Прорастающее семя использует материнский плод как питательную среду и живёт себе поживает, не догадываясь о том, что его поведение в какой-то степени является бунтарским.

Мини-дерево в шишке