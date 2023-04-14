18 наглядных примеров вивипарии

Это явления, которое превращает различные плоды во что-то жутко интересное.
Природа любит и умеет удивлять человека. Иногда складывается впечатление, что у неё для нас припасено ещё множество интересных фокусов в кармане. Например, вы когда-нибудь слышали о таком явлении, как вивипария? Нет? Тогда вы пришли по адресу. Сейчас во всём разберёмся.
Согласно научному определению, вивипария — это прорастание семян в ещё не дозревших плодах, не утративших физиологическую связь с материнским растением. Выглядит это зрелище довольно необычно и местами даже жутковато. Человек, не знающих о подобном чуде, может решить, что это какая-то болезнь или аномалия. На самом деле тут всё природно. Прорастающее семя использует материнский плод как питательную среду и живёт себе поживает, не догадываясь о том, что его поведение в какой-то степени является бунтарским.
Мини-дерево в шишке
Подсолнух 2 в 1
Явление характерно преимущественно для мангровых растений. Однако, как известно, для природы нет ничего невозможного. Вивипария может встречаться среди фруктовых, злаковых, ягодных и овощных растений.
Внутри яблока растёт новое дерево
Семена кукурузы проросли прямо в початке
Таких семян может быть множество на одном растении. Значительно реже прорастает одно семечко.
Из артишока внезапно появился новый цветок
Чертополох
Сюрприз!
Внутри перца обнаружились другие маленькие перцы
Миленький росток граната
Появление новой жизни. Хотя плод ещё даже не успел отвалиться
Кажется, эта тыква слишком долго лежала на огороде
Чудо-помидор
В некоторых случаях вивипария может иметь действительно отталкивающий вид. Например, на томат или клубнику почти невозможно посмотреть без содрогания. Однако ничего опасного для человека в вивипарии, к счастью, нет.
Проросший полузелёный манго
Клубника в процессе прорастания семян выглядит откровенно пугающе
Мощный росток в тыкве
Немножко водички, и растение готово на невероятные подвиги
Сотни маковых росточков
Плоды с проростками у ризофоры мангле
Источник:
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