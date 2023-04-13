Ушастый полицейский в Калифорнии следит за эмоциональным состоянием своих коллег

Часто судьба потерянных или сбежавших животных печальна и незавидна. Но бывают и счастливые исключения. Как, к примеру, в случае с этим ушастым, которого калифорнийские полицейские нашли в Юба-Сити.
Служба контроля за животными так и не смогла отыскать владельца. Зато судьбой пушистого симпатяги прониклись его спасители. И решили трудоустроить крольчишку. Да не просто пристроить, а на одну из ключевых должностей департамента.
Перси (такую кличку дали потеряшке) получил почётную должность «офицера по здоровью». Перечень его обязанностей в участке нельзя назвать широким. Собственно, его как такового и нет. Поскольку единственная трудовая функция обаятельного «офицера» – находиться в праздном безделье. Кролик-бездельник – счастливый кролик. Довольный Перси – спокойные, расслабленные и эффективные коллеги.
То есть своим бездельем зверёк фактически борется со стрессом, который для стражей правопорядка обычное явление.
В полицейском участке не нарадуются на нового специалиста: позитивный, всегда довольный, в меру пушистый и бесконечно обаятельный. Кролик-«офицер» тоже вполне доволен жизнью и на все 100% справляется со своими обязанностями.
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