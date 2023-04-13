Ушастый полицейский в Калифорнии следит за эмоциональным состоянием своих коллег

То есть своим бездельем зверёк фактически борется со стрессом, который для стражей правопорядка обычное явление.

В полицейском участке не нарадуются на нового специалиста: позитивный, всегда довольный, в меру пушистый и бесконечно обаятельный. Кролик-«офицер» тоже вполне доволен жизнью и на все 100% справляется со своими обязанностями.