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Тени на стенах после взрыва атомной бомбы

Тени на стенах после взрыва атомной бомбы

Автор:
11 апреля 2023 17:26
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   атомная бомба   интересное   история   люди   нагасаки   хиросима   
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Фотографии ужасных последствий взрыва ядерных бомб над Хиросимой и Нагасаки видели практически все. Исследователи подметили странный факт: на некоторых стенах и тротуарах можно было увидеть отпечатки, похожие на человеческие тени. Почему так происходило?

6 августа 1945 года в 600 метрах над Хиросимой разорвалась атомная бомба "Малыш". Взрыв мощностью 16 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте привёл просто к ужасающим последствиям. По городу сначала пронёсся импульс энергии тепла, затронувший 13 тысяч квадратных километров. Это был первый и самый крупный выброс энергии, длительность вспышки которого составила примерно 0,1 секунды. Следующая вспышка была уже намного меньшей силы.

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Примерно четверть населения Хиросимы погибла мгновенно. Следующая четверть умерла в течение нескольких месяцев от воздействия радиации на организм. Через три дня после первого взрыва произошёл второй. Уже над Нагасаки. Вторую бомбу назвали "Толстяк", а мощность была больше первой: 21 тысяча тонн в тротиловом эквиваленте. Результат был примерно такой же, как и после первого взрыва. И по всему городу были обнаружены чёрные тени людей в разных позах.


Учёные считают, что при взрыве "Малыша" и "Толстяка" из центра детонации выходила мощная энергия тепла и света. Разные объекты, включая человеческие тела, которые попались на пути первой детонационной волны, просто вбирали в себя эту энергию, будто закрывали собой кусок поверхности. А сама эта поверхность вокруг тени обесцвечивалась. То есть это не тени, а части стен или тротуаров, сохранившие свой первоначальный цвет, в том месте, где их закрыли тела или другие объекты. А остальные - обесцветились.

При взрывах температура достигала до 5500 градусов Цельсия и по словам исследователей теней было намного больше, но их уничтожили другие взрывные волны и жар. Но какие-то ядерные тени остались, как напоминание о том, как бесчеловечно использовать такое оружие.

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Метки: Прошлое   атомная бомба   интересное   история   люди   нагасаки   хиросима   
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1  комментарий
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Vacony 58 минут назад
тогда логично вопрос - почему же тени только от фигур людей... где тени от животных, от более "грубых" предметов - деревья, столбы и т.д. ?
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