Тени на стенах после взрыва атомной бомбы

Учёные считают, что при взрыве "Малыша" и "Толстяка" из центра детонации выходила мощная энергия тепла и света. Разные объекты, включая человеческие тела, которые попались на пути первой детонационной волны, просто вбирали в себя эту энергию, будто закрывали собой кусок поверхности. А сама эта поверхность вокруг тени обесцвечивалась. То есть это не тени, а части стен или тротуаров, сохранившие свой первоначальный цвет, в том месте, где их закрыли тела или другие объекты. А остальные - обесцветились.