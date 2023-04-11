Тени на стенах после взрыва атомной бомбы

Фотографии ужасных последствий взрыва ядерных бомб над Хиросимой и Нагасаки видели практически все. Исследователи подметили странный факт: на некоторых стенах и тротуарах можно было увидеть отпечатки, похожие на человеческие тени. Почему так происходило?
6 августа 1945 года в 600 метрах над Хиросимой разорвалась атомная бомба "Малыш". Взрыв мощностью 16 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте привёл просто к ужасающим последствиям. По городу сначала пронёсся импульс энергии тепла, затронувший 13 тысяч квадратных километров. Это был первый и самый крупный выброс энергии, длительность вспышки которого составила примерно 0,1 секунды. Следующая вспышка была уже намного меньшей силы.
Примерно четверть населения Хиросимы погибла мгновенно. Следующая четверть умерла в течение нескольких месяцев от воздействия радиации на организм. Через три дня после первого взрыва произошёл второй. Уже над Нагасаки. Вторую бомбу назвали "Толстяк", а мощность была больше первой: 21 тысяча тонн в тротиловом эквиваленте. Результат был примерно такой же, как и после первого взрыва. И по всему городу были обнаружены чёрные тени людей в разных позах.
Учёные считают, что при взрыве "Малыша" и "Толстяка" из центра детонации выходила мощная энергия тепла и света. Разные объекты, включая человеческие тела, которые попались на пути первой детонационной волны, просто вбирали в себя эту энергию, будто закрывали собой кусок поверхности. А сама эта поверхность вокруг тени обесцвечивалась. То есть это не тени, а части стен или тротуаров, сохранившие свой первоначальный цвет, в том месте, где их закрыли тела или другие объекты. А остальные - обесцветились.
При взрывах температура достигала до 5500 градусов Цельсия и по словам исследователей теней было намного больше, но их уничтожили другие взрывные волны и жар. Но какие-то ядерные тени остались, как напоминание о том, как бесчеловечно использовать такое оружие.
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