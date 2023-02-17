Немного о рыцарских турнирах

Такие турниры были частью культуры и идеологии, которая развивалась в Западной Европе несколько сотен лет.





Турниры были организованы в виде боя на конях между двумя или более рыцарями. Каждый рыцарь носил тяжелую броню и вооружался мечом, копьём или боевым топором. В зависимости от конкретного турнира, могли быть установлены различные правила и условия. В некоторых турнирах, например, было запрещено использовать острое оружие.