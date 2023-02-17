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Немного о рыцарских турнирах

Немного о рыцарских турнирах

Автор:
17 февраля 2023 18:49
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   интересное   история   рыцари   рыцарские турниры   соревнования   средневековье   турниры   
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В Средневековье в Европе были весьма популярны рыцарские турниры - соревнования между рыцарями, которые демонстрировали свою удаль и умения.

Такие турниры были частью культуры и идеологии, которая развивалась в Западной Европе несколько сотен лет.


Турниры были организованы в виде боя на конях между двумя или более рыцарями. Каждый рыцарь носил тяжелую броню и вооружался мечом, копьём или боевым топором. В зависимости от конкретного турнира, могли быть установлены различные правила и условия. В некоторых турнирах, например, было запрещено использовать острое оружие.

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Турниры были очень популярны в средневековых городах и деревнях, и многие съезжались, чтобы наблюдать за соревнованиями. Хлеба и зрелищ, как говорится.

В дополнение к основным турнирным соревнованиям, таким как бой на конях, могли проводиться и другие конкурсы, например, борьба или метание копья.

Рыцари часто участвовали в турнирах для того, чтобы проявить свои навыки в бою, но также и для того, чтобы продемонстрировать своё богатство и/или социальное положение.

Такие турниры, особенно в более поздний период их истории, могли быть слишком опасными, и в результате было установлено множество правил и ограничений, чтобы уменьшить риск травм. Что, естественно, снижало зрелищность и кровавость мероприятия.


В наше время рыцарские турниры можно иногда увидеть в качестве шоу-программы с элементами театра и акробатики. Такие турниры часто называются "мидиевал-шоу" или "рыцарские шоу". В них работают специально обученные лошади, акробаты, танцоры и артисты, чтобы создать зрелищную программу, которая напоминает оригинальные рыцарские турниры. Только без летящих отрубленных голов и конечностей.

Одним из самых популярных элементов нынешних рыцарских шоу является "живая шашка" - когда два рыцаря на конях соревнуются в игре, которая напоминает шашки, но вживую, с использованием копий.

Рыцарские турниры стали важной частью многих фильмов, книг и видеоигр, особенно в жанрах фэнтези. Лучше всего можно полюбоваться на турниры можно в "Игре престолов" и "Рыцарь дня".


Соревнования стали очень популярны среди туристов, которые посещают старинные замки. Там регулярно можно увидеть такое шоу, чтобы не только привлечь посетителей, но и не дать забыться древней традиции.

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Метки: Прошлое   интересное   история   рыцари   рыцарские турниры   соревнования   средневековье   турниры   
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1  комментарий
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Юр21 16 минут назад
Как то уж очень коротенько...
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