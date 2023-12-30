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В Аргентине местный житель заразился редким вирусом

В Аргентине местный житель заразился редким вирусом

Автор:
30 декабря 2023 10:27
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Аргентина   вирус   воз   западный энцефалит лошадей   здоровье   лошади   
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Друзья, а вот и спойлеры на новый 2024 год подъехали!

Соскучились по всяким разным болячкам? Вот вам западный энцефалит лошадей, заболевание редкое и пару десятилетий о нем вообще не было слышно. Вирус был впервые выделен из мозга энцефаломиелитной лошади в Калифорнии в 1930 году. Во время эпидемии 1930 года в долине Сан-Хоакин в Калифорнии было поражено почти 6000 лошадей, и уровень смертности был высоким, около 50%.


У лошадей вирус вызывает лихорадку, депрессию, нарушение координации движений, шатание и слепоту. Другие признаки могут включать скрежетание зубами, надавливание на голову и / или повышенную возбудимость. По мере прогрессирования заболевания лошади могут быть парализованы. Среди тех, кто выживет, многие будут испытывать постоянные неврологические нарушения.


Последний раз фиксировалась массовая гибель лошадей в 1982 и 1983 годах, потом был единичный случай в 1996 году. Но буквально на днях Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в Аргентине было зафиксировано заражение этим энцефалитом у человека. У мужика из провинции Санта-Фе 19 ноября внезапно заболела голова, началась лихорадка и головокружение. К 24 ноября его экстренно увезли в больницу, так как самостоятельно дышать он уже не мог. 12 дней он был на ИВЛ, но к середине декабря уже пошел на поправку.


После тщательного изучения инцидента было выяснено, что заразу он подцепил в районе, где у лошадей был положительный результат теста на ВИ-инфекцию. После того как были обнаружены зараженные лошади в некоторых районах Уругвая и нескольких населенных пунктах Аргентины, тревогу забила Панамериканская организация здравоохранения, а за ней уже и ВОЗ.


Переносчиками являются птицы и комары, а вот болеют лошади и люди, которых заразные комары кусают. У людей заболевание протекает по-разному, кто-то переносит его бессимптомного или умеренного, а у кого иммунитет послабее может заполучить асептический менингит и энцефалит.

Чаще всего заражению подвергаются люди, которые работают или отдыхают на открытом воздухе в районах, где заболевание эндемично или среди животных происходят вспышки. Офисный планктон облегченно выдохнул.




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Метки: Аргентина   вирус   воз   западный энцефалит лошадей   здоровье   лошади   
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5  комментариев
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Elena Ki 6 часов назад
Ладно, уговорили. В Аргентину не поеду.
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Звёздный странник 3 часа назад
Цитата: "Чаще всего заражению подвергаются люди, которые работают или отдыхают на открытом воздухе..."
И чё? Опять на самоизоляцию? Ну, нет уж, хватит! Идите в пень со своими эпидемиями!
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russger 4 часа назад
Сейчас очередную "корону" придумают ещё -_-
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lynx 5 часов назад
Поражает мозг? Походу, у них там переболел и в президенты)
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