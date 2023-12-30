В Аргентине местный житель заразился редким вирусом

Соскучились по всяким разным болячкам? Вот вам западный энцефалит лошадей, заболевание редкое и пару десятилетий о нем вообще не было слышно. Вирус был впервые выделен из мозга энцефаломиелитной лошади в Калифорнии в 1930 году. Во время эпидемии 1930 года в долине Сан-Хоакин в Калифорнии было поражено почти 6000 лошадей, и уровень смертности был высоким, около 50%.

У лошадей вирус вызывает лихорадку, депрессию, нарушение координации движений, шатание и слепоту. Другие признаки могут включать скрежетание зубами, надавливание на голову и / или повышенную возбудимость. По мере прогрессирования заболевания лошади могут быть парализованы. Среди тех, кто выживет, многие будут испытывать постоянные неврологические нарушения.

Последний раз фиксировалась массовая гибель лошадей в 1982 и 1983 годах, потом был единичный случай в 1996 году. Но буквально на днях Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в Аргентине было зафиксировано заражение этим энцефалитом у человека. У мужика из провинции Санта-Фе 19 ноября внезапно заболела голова, началась лихорадка и головокружение. К 24 ноября его экстренно увезли в больницу, так как самостоятельно дышать он уже не мог. 12 дней он был на ИВЛ, но к середине декабря уже пошел на поправку.