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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
12 апреля 2023 09:57
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1597
16
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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35  комментариев
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53k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Ну у меня ДМС на работе, хотел записаться к эндокринологу, в клинике по ДМС ближайшая свободная запись через 10 дней, сходил в гос. клинику по ОМС возле дома к терапевту, он дал направление на след день к эндокринологу, причем все так же как в частной клинике, по записи, пришел 5 мин подождал, зашел... Еще и предложили полную диспансеризацию пройти) Так что не понимаю воя на болотах по поводу плохой бесплатной медицины)
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492
Victor Полминуты назад
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или клизма грифину или дельфин задохнется
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Victor Минуту назад
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как грубо! штанов нет! надо брюк нет! с) "золотой теленок"
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Victor 2 минуты назад
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он читает мысли())
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Victor 3 минуты назад
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м - мимикрия
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Victor 3 минуты назад
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не. пожарник работа не особо напряжения в некоторых подразделениях
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Victor 5 минут назад
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кажется они на картинке орут друг на друга
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Victor 6 минут назад
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ну хз. например Филлип Киркоров поёт с 95-го, а мне тогда 10 было...
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4k
S__D 44 минуты назад
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6k
pilgrimnl Час назад
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толку то от него, все равно болеть не выгодно
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15k
Majul 2 часа назад
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задрали этим идиотским "никто"
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53k
dima423 2 часа назад
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А че они за гитлера чтоль?))) или за зеленского?
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66k
doker 2 часа назад
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Не обязательно.

Смотря, какая сука укусила в молодости.
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66k
doker 2 часа назад
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Умение фильтровать - наука.
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53k
dima423 2 часа назад
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вот насчет того что правда у всех своя, это правильно) А потому какая у кого правда можно делать выводы о человеке)
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66k
doker 2 часа назад
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И вот БОСС пришёл в гости...
Может только к жене подчинённого...

Кот...
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33k
Korolev 2 часа назад
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Korolev 3 часа назад
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Ты рассказал мне просто правду, а я ужасную хочу...
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33k
Korolev 3 часа назад
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Есть же такое правило. Если вызвать такси до того, как оденешься, приедет через 4 минуты. Если после - через полчаса. Вроде, про это даже в оферте есть. Хотя, кто её читает?..
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