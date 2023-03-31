Как выглядят привычные вещи в разрезе

1961
19
Любопытство движет людьми. Все технологические открытия были совершены в основном по этой причине. Сегодня можно запросто узнать, что находится внутри объектов и вещей, для этого, как в детстве, даже не надо ломать любимую игрушку, можно просто посмотреть фото в интернете.
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Бездумное копирование это зло.
Я, когда вижу что-то незнакомое, лезу в поисковики, чтобы узнать, что это за вещь и расширить, так сказать, кругозор.
ты если копипастишь - проверяй хоть
А это страйкбольный привод. :)