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Как выглядят привычные вещи в разрезе

Как выглядят привычные вещи в разрезе

Автор:
31 марта 2023 09:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: в разрезе   внутри   изнутри   интересно   разрез вещей   фото   
1961
19

Любопытство движет людьми. Все технологические открытия были совершены в основном по этой причине. Сегодня можно запросто узнать, что находится внутри объектов и вещей, для этого, как в детстве, даже не надо ломать любимую игрушку, можно просто посмотреть фото в интернете.

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Метки: в разрезе   внутри   изнутри   интересно   разрез вещей   фото   
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15  комментариев
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73k
Доктор Джонс 2 часа назад
А как выглядит надутый воздушный шарик в разрезе?
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6k
Компьютер DELL монитором 3 минуты назад
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6k
perekrestok 6 минут назад
На штекерах HDMI контактов заметно меньше. Больше вcего контактов было на SACART разъемах. А тут кабель как будто с запасов на несколько HDMI предназначен.
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39k
Example 6.2.6 14 минут назад
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 21 минуту назад
Покажи лучше в разрезе Спелую кукурузинку!!!!!!!!!!!!!!
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15k
sonic24a 22 минуты назад
сопло бензонасоса очень похоже на заправочный пистолет ТРК. Но это не точно.
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2k
Lexx 43 минуты назад
18.Топливораздаточный пистолет.
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28k
Alex 43 минуты назад
Подводная лодка это трэш какой-то
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2k
Feofil Час назад
Страйкбольный привод никак не пистолет, БТР точно не восьмидесятый. И, да, топливный - явно не насос.
Бездумное копирование это зло.
Я, когда вижу что-то незнакомое, лезу в поисковики, чтобы узнать, что это за вещь и расширить, так сказать, кругозор.
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297
Дмитрий Байков Час назад
это не бензонасос, а пистолет ТРК, клоун
ты если копипастишь - проверяй хоть
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1k
Шапкин Час назад
Сопло бензонасоса? Мне кажется что это заправочный пистолет.
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Спелая кукурузинка

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