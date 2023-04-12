Аквариум наоборот, гигантская собака и домики хоббитов: 10 самых необычных отелей

Предлагаю посмотреть на 10 самых необычных отелей, которые смогут удивить самых заядлых путешественников.
Важным пунктом в планировании путешествия является выбор места для ночёвки. Какой отель предпочтёте? Может вы хотите переночевать в брюхе огромной собаки? Или в большом скворечнике? А хотите посмотреть на северное сияние через стеклянный купол? А может хотите провести ночь в большой бетонной трубе? Создатели отелей, желающие заработать на туристах, которые тянутся ко всему необычному, развернулись со своей фантазией так, что не сразу понятно, шутят они или нет.
Kakslauttanen, прозрачное иглу
Не хотите ли полюбоваться северным сиянием из своей личной маленькой иглу с прозрачным потолком? Создатели курортного комплекса Kakslauttanen в финской Лапландии решили, что вам это просто необходимо. Не беспокойтесь, в этих домиках комфортная температура и есть всё, что нужно для отдыха.
Attrap Reves, номер-пузырь
На юге Франции расположен ещё один отель для любителей понаблюдать за небом. Отель Attrap Reves (фр. «Ловец снов») по сути является палаточным городком, где каждый номер — это прозрачная капсула-полусфера. Днём прозрачный купол вашей временной обители защитит вас от ультрафиолета, а ночью вы сможете насладиться ночным небом (для этого вам даже дадут телескоп и карту звёздного неба).
Treehotel, летающая тарелка и не только
Номера шведского отеля Treehotel расположены глубоко в лесу. Каждый из номеров представляет из себя отдельное строение с авторским дизайном. Каждый номер является чем-то особым. Хотите провести выходные в летающей тарелке? А большом скворечнике?
Malmaison Oxford Castle, бывшая тюрьма
Гостиничная сеть Malmaison выкупила здание бывшей королевской тюрьмы XI века и сотворила там отель. Как насчёт того, чтобы провести ночь в месте, которое когда-то было тюремной камерой?
Das Park Hotel, для аскетов
А может, вы аскет и хотите отдохнуть как можно скромнее? Для вас есть предложение! Рядом с австрийским городом Линцем есть три сегмента сточных бетонных труб, переделанных под апартаменты. Здесь нет ни туалета, ни водопровода. Фиксированной цены у отеля тоже нет. Вы сами решаете сколько заплатить.
Utter Inn, аквариум наоборот
Этот милый на вид домик последи шведского озера Меларен позволит вам ощутить, что такое аквариум наоборот. В этом доме есть подводный этаж с двумя кроватями и окнами, через которые можно увидеть жизнь озера. И возможно, пока вы будете мирно спать, за вами с любопытством будет наблюдать какая-нибудь рыба.
Woodlyn Park, дома хоббитов и не только
Хотите немного пожить в хоббитских домишках? А внутри боевого самолета? А в в патрульном катере времен Второй мировой? Отель Woodlyn Park в Новой Зеландии может вам предоставить такой широкий выбор возможностей.
Dog Bark Park Inn, отель-собака
Отель в США, выполненный в форме гигантской собаки. Собачку зовут Милашка Вилли. Номера находятся в её животе. Почему это вообще существует? А почему бы и нет?
Faralda Crane Hotel, отель внутри подъёмного крана
В Амстердаме есть подъёмный кран, а внутри этого крана есть пятизвёздочный отель. Апартаменты расположены на высоте в 35, 40 и 45 метров.
Leaprus, космическая капсула в горах
Хотите почувствовать себя так, словно вы в космическом корабле? Тогда вам нужен отель Leaprus на южном склоне Эльбруса. Это один из самых высокогорных отелей мира.
Источник:
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