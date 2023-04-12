Аквариум наоборот, гигантская собака и домики хоббитов: 10 самых необычных отелей

Важным пунктом в планировании путешествия является выбор места для ночёвки. Какой отель предпочтёте? Может вы хотите переночевать в брюхе огромной собаки? Или в большом скворечнике? А хотите посмотреть на северное сияние через стеклянный купол? А может хотите провести ночь в большой бетонной трубе? Создатели отелей, желающие заработать на туристах, которые тянутся ко всему необычному, развернулись со своей фантазией так, что не сразу понятно, шутят они или нет.

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