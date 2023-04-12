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Аквариум наоборот, гигантская собака и домики хоббитов: 10 самых необычных отелей

Аквариум наоборот, гигантская собака и домики хоббитов: 10 самых необычных отелей

Автор:
12 апреля 2023 08:43
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   забавнл   креатив   отель   путешественник   фантазия   фото   
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Предлагаю посмотреть на 10 самых необычных отелей, которые смогут удивить самых заядлых путешественников.

Важным пунктом в планировании путешествия является выбор места для ночёвки. Какой отель предпочтёте? Может вы хотите переночевать в брюхе огромной собаки? Или в большом скворечнике? А хотите посмотреть на северное сияние через стеклянный купол? А может хотите провести ночь в большой бетонной трубе? Создатели отелей, желающие заработать на туристах, которые тянутся ко всему необычному, развернулись со своей фантазией так, что не сразу понятно, шутят они или нет.


Kakslauttanen, прозрачное иглу

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Не хотите ли полюбоваться северным сиянием из своей личной маленькой иглу с прозрачным потолком? Создатели курортного комплекса Kakslauttanen в финской Лапландии решили, что вам это просто необходимо. Не беспокойтесь, в этих домиках комфортная температура и есть всё, что нужно для отдыха.


Attrap Reves, номер-пузырь

На юге Франции расположен ещё один отель для любителей понаблюдать за небом. Отель Attrap Reves (фр. «Ловец снов») по сути является палаточным городком, где каждый номер — это прозрачная капсула-полусфера. Днём прозрачный купол вашей временной обители защитит вас от ультрафиолета, а ночью вы сможете насладиться ночным небом (для этого вам даже дадут телескоп и карту звёздного неба).


Treehotel, летающая тарелка и не только

Номера шведского отеля Treehotel расположены глубоко в лесу. Каждый из номеров представляет из себя отдельное строение с авторским дизайном. Каждый номер является чем-то особым. Хотите провести выходные в летающей тарелке? А большом скворечнике?


Malmaison Oxford Castle, бывшая тюрьма

Гостиничная сеть Malmaison выкупила здание бывшей королевской тюрьмы XI века и сотворила там отель. Как насчёт того, чтобы провести ночь в месте, которое когда-то было тюремной камерой?


Das Park Hotel, для аскетов

А может, вы аскет и хотите отдохнуть как можно скромнее? Для вас есть предложение! Рядом с австрийским городом Линцем есть три сегмента сточных бетонных труб, переделанных под апартаменты. Здесь нет ни туалета, ни водопровода. Фиксированной цены у отеля тоже нет. Вы сами решаете сколько заплатить.


Utter Inn, аквариум наоборот

Этот милый на вид домик последи шведского озера Меларен позволит вам ощутить, что такое аквариум наоборот. В этом доме есть подводный этаж с двумя кроватями и окнами, через которые можно увидеть жизнь озера. И возможно, пока вы будете мирно спать, за вами с любопытством будет наблюдать какая-нибудь рыба.


Woodlyn Park, дома хоббитов и не только

Хотите немного пожить в хоббитских домишках? А внутри боевого самолета? А в в патрульном катере времен Второй мировой? Отель Woodlyn Park в Новой Зеландии может вам предоставить такой широкий выбор возможностей.


Dog Bark Park Inn, отель-собака

Отель в США, выполненный в форме гигантской собаки. Собачку зовут Милашка Вилли. Номера находятся в её животе. Почему это вообще существует? А почему бы и нет?


Faralda Crane Hotel, отель внутри подъёмного крана

В Амстердаме есть подъёмный кран, а внутри этого крана есть пятизвёздочный отель. Апартаменты расположены на высоте в 35, 40 и 45 метров.


Leaprus, космическая капсула в горах

Хотите почувствовать себя так, словно вы в космическом корабле? Тогда вам нужен отель Leaprus на южном склоне Эльбруса. Это один из самых высокогорных отелей мира.

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Метки: в мире   забавнл   креатив   отель   путешественник   фантазия   фото   
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