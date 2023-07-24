14 самых креативных остановок, где захочется подождать автобус

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Остановки с зонтиком, в виде фруктов и даже с мультгероями: самые необычные автобусные остановки со всего мира.
Креативность и красота — далеко не первые качества, которые приходят на ум, когда мы думаем об автобусных остановках. Во всех уголках планеты эти сооружения обычно выглядят уныло и скучно. Но все же иногда дизайнерам удается создать уникальные и необычные места для пассажиров, которые пользуются общественным транспортом. Пользователи сети показали самые необыкновенные остановки, повстречавшиеся им в городах по всему земному шару.
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