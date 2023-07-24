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14 самых креативных остановок, где захочется подождать автобус

14 самых креативных остановок, где захочется подождать автобус

Автор:
24 июля 2023 10:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: автобус   в мире   креатив   остановка   фантазия   фото   
841
15

Остановки с зонтиком, в виде фруктов и даже с мультгероями: самые необычные автобусные остановки со всего мира.

Креативность и красота — далеко не первые качества, которые приходят на ум, когда мы думаем об автобусных остановках. Во всех уголках планеты эти сооружения обычно выглядят уныло и скучно. Но все же иногда дизайнерам удается создать уникальные и необычные места для пассажиров, которые пользуются общественным транспортом. Пользователи сети показали самые необыкновенные остановки, повстречавшиеся им в городах по всему земному шару.

Идеальное место в Вязьме, чтоб переждать дождь

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Автобусные остановки британского города Лестер, созданные для пчел

Подождать транспорт в пасти акулы можно в Таиланде

Кто-то превратил автобусную остановку в Норвегии в уютный уголок

Так ждут автобус дети из Шлезвиг-Гольштейна в Германии: остановка находится напротив школы

Где-то можно укрыться от солнца под листьями гинкго, пока ждешь общественный транспорт

Сеть кофеен превратила остановки в духовки с подогревом в Миннеаполисе

Автобусная остановка в Корее, которая распыляет туман, чтобы не было жарко

Шкафы с книгами и овечка на крыше

Остановка в Бразилии преобразилась благодаря уличному художнику

Когда стрит-арт украсил унылый бетон

Автобусные остановки в виде фруктов и ягод в Японии

Люди в ожидании автобуса в Балтиморе

Дедушка и бабушка сделали на остановке Тоторо для своей внучки

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Метки: автобус   в мире   креатив   остановка   фантазия   фото   
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3  комментария
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872
adssaf afasffdsga 21 минуту назад
Комментарий к фото
Остановки такого вида встречаются повсеместно. По России таких пока ездил штук пять видел. Орррригинальность прямо зашкаливает.
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6k
livaneth 19 минут назад
Толщина бетона 25 см. Усиленное внутреннее армирование. Выдерживает попадание реактивного снаряда.
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872
adssaf afasffdsga 20 минут назад
Комментарий к фото
И хер знает куда от дождя ныкаться.
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