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Простите, я поздно лег, рылся в чужих столах: Тест по Футураме

Простите, я поздно лег, рылся в чужих столах: Тест по Футураме

Автор:
11 апреля 2023 19:36
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   тест   тесты по мультсериалам   тесты по мультсериалам двухтысячных   фрай   футурама   
1723
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Тест по сериалу начала двухтысячных. Если вы внимательно смотрели Футураму, то у вас есть неплохой шанс. 12 вопросов на самые разные темы, связанные с сюжетными поворотами и персонажами известного мультсериала.

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Метки: Тесты   тест   тесты по мультсериалам   тесты по мультсериалам двухтысячных   фрай   футурама   
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20  комментариев
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4k
Трям Час назад
Слишком просто. Я даже серии каждого вопроса смог бы назвать!
Кстати, возрадуйтесь! Этим летом будут показаны НОВЫЕ СЕРИИ!!!!
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8k
TitaniumAngelSmiht 19 секунд назад
Вопрос 13. Из какой серии имя и аватар моего аккаунта?
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4k
Peter Griffin 4 минуты назад
Спасибо от "настоящего фаната".
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5k
vasilykopkov 9 минут назад
Простой тест.
Из 12 вопросов ответили верно на 12. Либо у вас превосходная память, либо вы постоянно пересматриваете Футураму.
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 17 минут назад
Простите, я поздно лег, рылся в чужих столах: Тест по ФутурамеПосмотреть
Простите, я поздно лег, рылся в чужих столах: Тест по Футураме
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7k
rutt Полчаса назад
Слишком просто
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4k
Vasiliy Полчаса назад
Ответ на первый вопрос некорректен: феминитива слова мутант несуществует.
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23k
Валерий Полчаса назад
12/12
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1k
Афраний 56 минут назад
На Эми прокололся.
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Ego sum qui sum Час назад
Из 12 вопросов ответили верно на 12. Либо у вас превосходная память, либо вы постоянно пересматриваете Футураму. Какой вариант верный?
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1k
Mrak OBOY Час назад
12 из 12, вопросы легкие, хотелось бы посложнее)))
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1k
an-bask 2 часа назад
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15k
Majul 2 часа назад
Из 12 вопросов ответили верно на 11. Либо у вас превосходная память, либо вы постоянно пересматриваете Футураму. Какой вариант верный?

Давным-давно с большим удовольствием смотрел. Срезался на Эми, забыл )
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