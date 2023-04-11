Простите, я поздно лег, рылся в чужих столах: Тест по Футураме

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Тест по сериалу начала двухтысячных. Если вы внимательно смотрели Футураму, то у вас есть неплохой шанс. 12 вопросов на самые разные темы, связанные с сюжетными поворотами и персонажами известного мультсериала.
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Из 12 вопросов ответили верно на 12. Либо у вас превосходная память, либо вы постоянно пересматриваете Футураму.
Варианты 2,3,4
Давным-давно с большим удовольствием смотрел. Срезался на Эми, забыл )