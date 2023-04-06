14 неудачных подкатов от горе-пикаперов

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Познакомиться с девушкой - тот ещё квест. Не все доходят даже до свидания, пытаясь впечатлить женщину своей оригинальностью. Мы собрали попытки парней подкатить, которые выглядят нелепо и смешно.
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