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14 неудачных подкатов от горе-пикаперов

14 неудачных подкатов от горе-пикаперов

Автор:
06 апреля 2023 18:55
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   горе пикапер   забавно   неудачный подкат   пикапер   подкатил   
2970
15

Познакомиться с девушкой - тот ещё квест. Не все доходят даже до свидания, пытаясь впечатлить женщину своей оригинальностью. Мы собрали попытки парней подкатить, которые выглядят нелепо и смешно.

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Метки: Прикол   горе пикапер   забавно   неудачный подкат   пикапер   подкатил   
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3  комментария
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17k
бат св 53 минуты назад
..а чо только водилу?
каменьщиков с подсобником,потом штукатура,вот бабы обои клеили,сантехники с трубами
-а крановщика со стропалями? Тоже строили,когда трезвые были
-вот прораб бежит..его тоже надо благословить,без его матюгов никак
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59k
pynh Полминуты назад
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Спелая кукурузинка

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