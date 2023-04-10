Необычные способы подачи блюд, которые могут как радовать, так и раздражать

Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет»

Верните тарелки: 25 примеров излишне креативной подачи блюд

Что-то новенькое: кофе с облаком сахарной ваты, из которого идет сладкий дождь

35 ресторанов, которые так хотели угодить клиентам, что немного перестарались

16 раз, когда владельцы заведений хотели удивить гостей, а получилось как всегда

Авиапассажиры делятся фотографиями самолетной еды и голосуют за лучшее