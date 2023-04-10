Необычные способы подачи блюд, которые могут как радовать, так и раздражать

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Кулинария — это искусство, которое не заканчивается на приготовлении еды. Её ещё нужно красиво подать! Иногда «красиво» заменяют на «забавно», «странно» и «вычурно». И в этом случае заказанное блюдо вам принесут не на тарелке, а на лопате или в ботинке. Сабреддит We Want Plates («Мы хотим тарелки») коллекционирует самые изощрённые издевательства над голодными людьми.
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6. «Я думаю, необходимо добавить, что в бокалах — горячий свиной бульон, чтобы запивать эти свиные соски»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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