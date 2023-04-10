FISHKINET
Сообщество Еда 1615 постов • 569 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда
Необычные способы подачи блюд, которые могут как радовать, так и раздражать

Необычные способы подачи блюд, которые могут как радовать, так и раздражать

Автор:
10 апреля 2023 16:31
Сообщество : Еда
Метки: Оригинальное решение   жричодали   мы хотим тарелки   необычная подача   подача блюд   сервировка   
1488
26

Кулинария — это искусство, которое не заканчивается на приготовлении еды. Её ещё нужно красиво подать! Иногда «красиво» заменяют на «забавно», «странно» и «вычурно». И в этом случае заказанное блюдо вам принесут не на тарелке, а на лопате или в ботинке. Сабреддит We Want Plates («Мы хотим тарелки») коллекционирует самые изощрённые издевательства над голодными людьми.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Оригинальное решение   жричодали   мы хотим тарелки   необычная подача   подача блюд   сервировка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Vasiliy 53 минуты назад
Вот примеры обычной, необычной и красивой подачи блюда. А вот это вот всё из поста - извращение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Slonyash 4 минуты назад
Отвратительно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Вася 8 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
perekrestok Полчаса назад
Понравилась идея подачи еду в половинках бутылок. Раньше видел только пепельницы из расплавленных бутылок видел. Надо потренироваться бутылки порезать. А то выкидывать жалко а девать некуда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 57 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
816k
А.Берестенко Час назад
Рука-нога!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Трям Час назад
Комментарий к фото
Точно! И этот олень теперь работает поваром в ресторане.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

97255



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Наша мамаша: гордые собаки, демонстрирующие своих отпрысков
Наша мамаша: гордые собаки, демонстрирующие своих отпрысков
История сладкой изощрённой мести автопроизводителю-снобу, из салона которого выгнали неприметного индуса
История сладкой изощрённой мести автопроизводителю-снобу, из салона которого выгнали...
Набирающие популярность в сообществах
Как выглядят богатейшие люди планеты: фото десяти главных богачей старше 50 лет
Как выглядят богатейшие люди планеты: фото десяти главных богачей старше 50 лет
Троицу гастарбайтеров из Средней Азии оштрафовали и приговорили к депортации — за запуск игрушечного дрона во дворе жилого дома
Троицу гастарбайтеров из Средней Азии оштрафовали и приговорили к депортации — за...
Воры пробрались в магазин Apple через туалет
Воры пробрались в магазин Apple через туалет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный план

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Фотографии#в мире#автомобили#авто аварии#машина#Ynews#картинки#Прошлое
#Юмор#СССР#факты#дтп#животные#автомир#позитив#фильм#милота#путешествия
#история#Прикол#интересное#аварии#кино#подборка#шоу бизнес#дети#Приколы#США
Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет» Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет» Верните тарелки: 25 примеров излишне креативной подачи блюд Верните тарелки: 25 примеров излишне креативной подачи блюд Что-то новенькое: кофе с облаком сахарной ваты, из которого идет сладкий дождь Что-то новенькое: кофе с облаком сахарной ваты, из которого идет сладкий дождь 35 ресторанов, которые так хотели угодить клиентам, что немного перестарались 35 ресторанов, которые так хотели угодить клиентам, что немного перестарались 16 раз, когда владельцы заведений хотели удивить гостей, а получилось как всегда 16 раз, когда владельцы заведений хотели удивить гостей, а получилось как всегда Авиапассажиры делятся фотографиями самолетной еды и голосуют за лучшее Авиапассажиры делятся фотографиями самолетной еды и голосуют за лучшее

На что жалуетесь?

Вернуться