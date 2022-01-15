Верните тарелки: 25 примеров излишне креативной подачи блюд

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С одной стороны, творческий подход рестораторов к сервировке - это прекрасно, а с другой - надо же и меру знать! Иногда подобная креативность доходит до абсурда. И после мучений в ресторане человек хочет лишь одного - поесть уже, наконец, из обычной тарелки.
Популярный интернет-проект "Мы хотим тарелки" (We Want Plates) — это безопасная площадка для обсуждения такой тяжелой темы, как нехватка тарелок в ресторанах. Согласно веб-сайту проекта, это "всемирный крестовый поход против подачи еды на кусках дерева и черепицы, чипсов в кружках и напитков в банках из-под варенья". Здесь также находится впечатляющая коллекция самых безумных, удивительных и странных примеров сервировки, с которыми сталкивались люди.
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4. "Хозяин заведения сказал, что если этот пост станет популярным, в следующий раз он подаст мне еду на тарелке"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Приколы Юмор еда креативная подача куда посуду дели? мы хотим тарелки оригинальная подача сервировка
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