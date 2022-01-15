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Верните тарелки: 25 примеров излишне креативной подачи блюд

Верните тарелки: 25 примеров излишне креативной подачи блюд (26 фото)

Автор:
15 января 2022 11:55
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   еда   креативная подача   куда посуду дели?   мы хотим тарелки   оригинальная подача   сервировка   
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С одной стороны, творческий подход рестораторов к сервировке - это прекрасно, а с другой - надо же и меру знать! Иногда подобная креативность доходит до абсурда. И после мучений в ресторане человек хочет лишь одного - поесть уже, наконец, из обычной тарелки.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Приколы   Юмор   еда   креативная подача   куда посуду дели?   мы хотим тарелки   оригинальная подача   сервировка   
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Барон Мюнхгаузен. Час назад
Ладно есть ипанутые "художники", но рестораторы....
А кеды были только что сняты с ноги повара?



А этот тапок с ноги аборигена?



Выделяться нужно вкусом блюд, а не тем как извращеннее их подать.
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Bill Час назад
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