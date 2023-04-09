Советские девушки и женщины 50-х годов: как они выглядели и одевались

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В этой подборке фотографии послевоенного поколения девушек и женщин СССР.
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
2.
Гастроли Воронежского государственного драматического театра в Москве, 1952 год.
Спектакль «Варвары» по пьесе Максима Горького. Роза Матюшкина (Балашова) в роли Лидии Павловны.
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23.
Станция юных натуралистов и техников в Сталинабаде. Пионерка А. Мамедова с лисой на руках. Таджикская ССР, г. Сталинабад, 1951 год.
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Метки: СССР Фотографии история
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