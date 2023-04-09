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Советские девушки и женщины 50-х годов: как они выглядели и одевались

Советские девушки и женщины 50-х годов: как они выглядели и одевались

Автор:
09 апреля 2023 22:01
Метки: СССР   Фотографии   история   
291
25

В этой подборке фотографии послевоенного поколения девушек и женщин СССР.

Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))

Интересного просмотра!

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Метки: СССР   Фотографии   история   
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4  комментария
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2k
* You All 3 часа назад
А теперь посмотреть на то что сейчас...возникнет желание сбежать в 50е.
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52k
smakido 15 минут назад
Наш советский народ был красив и светел, а женщины и девушки - просто прекрасны !
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19k
Дмитрий К. Час назад
Странное чувство при просмотре таких фото. Молодые, целеустремленные, вся жизнь впереди. А сейчас многих уже нет, а те кто есть старики преклонного возраста. А ведь кто-то, совсем скоро, будет и на наши фотографии смотреть с тем же самым чувством.
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234k
Rusbond 3 часа назад
Лучше, чем сейчас. Естественнее, милее, умнее. В глазах была женственность, а не калькулятор.
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