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Наша мамаша: гордые собаки, демонстрирующие своих отпрысков

Наша мамаша: гордые собаки, демонстрирующие своих отпрысков

Автор:
08 апреля 2023 20:11
Сообщество : Животные
Метки: Дитя   Животное   Питомец   забота   малыш   материнство   собака   счастье   фото   щенок   
1616
13

Как сложно отпустить подросшее чадо в большой мир, полный опасностей. Но пока это время ещё не пришло, пушистые мамаши наслаждаются счастьем материнства и с гордостью (хотя и с некоторой опаской тоже) демонстрируют своих наследников миру.

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Метки: Дитя   Животное   Питомец   забота   малыш   материнство   собака   счастье   фото   щенок   
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5  комментариев
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7k
schmubu Час назад
пройдут 2-3 недели, и продолжение уже не будет таким чудесным...
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10k
Света 12 минут назад
Вот смотрю на такие фотки просто поражаюсь. Я своих взрослых, послушных очень редко могу фотнуть портретно, чтобы нормально было, а тут мелочь такая подвижно-бестолковая. КАК им это удается?!
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