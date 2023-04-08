Наша мамаша: гордые собаки, демонстрирующие своих отпрысков

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Как сложно отпустить подросшее чадо в большой мир, полный опасностей. Но пока это время ещё не пришло, пушистые мамаши наслаждаются счастьем материнства и с гордостью (хотя и с некоторой опаской тоже) демонстрируют своих наследников миру.
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