Наша мамаша: гордые собаки, демонстрирующие своих отпрысков

Как сложно отпустить подросшее чадо в большой мир, полный опасностей. Но пока это время ещё не пришло, пушистые мамаши наслаждаются счастьем материнства и с гордостью (хотя и с некоторой опаской тоже) демонстрируют своих наследников миру.