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ФотоВсячина

ФотоВсячина

Автор:
08 апреля 2023 08:11
Метки: Прикол   Хохма   Юмор   фотовсячина   
974
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22k
homerchik 3 часа назад
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АнтонПолднев 2 часа назад
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20k
Alf 3 часа назад
Классная подборка! Спосибо! Давно не был в России. Последний раз в 2009 году, через Москву в Иваново. Жена родом с Иваново.
Фото: Мой "приграничный" микрорайон, Рига, мосты железнодорожный и дорожный, между Болдераем и островом Даугавгривой, бывший Усть-Двинск. Дугавгрива и Даугавгривская крепость с птичего полёта.
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