Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 апреля

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В этот день в мае 1356 года абсолютно ничего не произошло. А мы тем временем отмечаем четверг — лучший после пятницы день недели. Четвергушные мемы для четверга, собранные с любовью.
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А эта реинкарнация задержалась в развитии на прыщавом подростке
46-й идёт, сустав хрустнет в процессе или позвоночник заклинит, понимаешь только потом. Потому, что жена - это важнее)))
Кстати, недавно исследование показало, что у нынешних инфантилов детство аж до 30 считается...
В 31. :)