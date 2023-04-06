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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 апреля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 апреля

Автор:
06 апреля 2023 20:28
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
4404
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В этот день в мае 1356 года абсолютно ничего не произошло. А мы тем временем отмечаем четверг — лучший после пятницы день недели. Четвергушные мемы для четверга, собранные с любовью.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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22  комментария
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1k
Сид 2 часа назад
Когда из вас вышибут это "никто"?
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1k
Хачик 20 минут назад
Дохляки! Я в этом возрасте мог Кавказские горы трахнуть...

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33k
Korolev Час назад
Комментарий к фото
Из сравнения выпал один немаловажный критерий...
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17k
Alex ASK Час назад
Прежний Никифоридис писал посты про Линукс

А эта реинкарнация задержалась в развитии на прыщавом подростке
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2k
Артур Котовой Час назад
Комментарий к фото
Хороший хлеб, сразу чувствуется что туда добавляют усилители вкуса, аппетит только усиливает.
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31k
АнтонПолднев Час назад
Эти стенания 25-летних вот уж правда достали. Мне, бдь, полтос,я не плАчу. Только в прошлом году слез с байка суперспорта. А у них в 25 старость настала. &бать мой лысый череп... Из серии "да вот мне 14, я уже родила и много чего в жизни знаю". Ой бл&...

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13k
Мистер Фикс Час назад
Живет пропиваючи
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9k
Copycat Час назад
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а потом он мучает кота
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Никифоридис

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