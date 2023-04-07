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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 апреля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 апреля

Автор:
07 апреля 2023 12:03
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3887
20
Лучшая подборка за неделю. А ещё этот день хорош тем, что в 1795 году во Франции был принят закон, который ввёл метрическую систему и определил единицы длины — метр и массы — килограмм. Позже все страны мира (только не говорите об этом в США) перешли на метрическую систему. Поднимем рюмку за упокой дюймов, бушелей, аршинов, миль, вёрст и ярдов. А теперь о серьёзном... О мемах!
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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4  комментария
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15k
Alex Полчаса назад
Очередная порция унылого дерьма от никифоридеса...
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20k
Corvus Corax Час назад
Комментарий к фото
Не смешно. Знакомый два года не мог слезть с капелек от насморка...
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Комментарий удален. Причина: порнография/эротика
4k
53k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Это с тем медведем, что из кустов выглядывает чтоль?))
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Никифоридис

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