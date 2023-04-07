Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 апреля

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Лучшая подборка за неделю. А ещё этот день хорош тем, что в 1795 году во Франции был принят закон, который ввёл метрическую систему и определил единицы длины — метр и массы — килограмм. Позже все страны мира (только не говорите об этом в США) перешли на метрическую систему. Поднимем рюмку за упокой дюймов, бушелей, аршинов, миль, вёрст и ярдов. А теперь о серьёзном... О мемах!
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